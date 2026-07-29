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EVENTI | 29 luglio 2026, 15:30

Sala Biellese, Bornasco in festa per la Madonna della Neve

Dal 31 luglio al 3 agosto gastronomia, musica, ballo e il 9° Raduno di auto e moto d’epoca sulle strade della Valle Elvo.

Sala Biellese, Bornasco in festa per la Madonna della Neve

Sala Biellese, Bornasco in festa per la Madonna della Neve

La festa patronale della Madonna della Neve torna ad animare Bornasco, nel comune di Sala Biellese. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto 2026, l’area attrezzata del padiglione feste ospiterà quattro giornate fra enogastronomia, musica e convivialità.

Quella del 2026 sarà la prima festa patronale organizzata dopo la riqualificazione dell’area, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Banca Simetica, nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità”. L’intervento ha permesso di restituire lo spazio alla collettività e di riprendere l’organizzazione delle feste a Bornasco.

La manifestazione è organizzata dall’Arci Amici di Bornasco con il patrocinio del Comune di Sala Biellese. Il calendario affianca le proposte dello stand gastronomico alle serate danzanti, senza dimenticare lo sport e la passione per i veicoli storici. Un programma pensato per accompagnare il pubblico dall’apertura del venerdì fino alla tradizionale cena conclusiva del lunedì.

Tra gli appuntamenti figura il 9° Raduno di auto e moto d’epoca, previsto domenica 2 agosto. Dopo le iscrizioni nell’area della festa, i partecipanti percorreranno le strade della Valle Elvo a bordo di vetture e motociclette storiche.

Il programma

Venerdì 31 luglio

Ore 19.30 – Apertura dello stand gastronomico con fritto di pesce, grigliata di carne e altre specialità dall’antipasto al dolce.

Ore 21.30 – Nel padiglione coperto, serata danzante con Paolino e Alessia.

Sabato 1° agosto

Ore 14 – Iscrizioni al torneo di calcetto “A Baraonda in amicizia”, aperto a tutti. Informazioni al numero 348 8277920.

Ore 19.30 – Apertura dello stand gastronomico con fritto di pesce, grigliata di carne e altre specialità dall’antipasto al dolce.

Ore 21.30 – Nel padiglione coperto, serata danzante con Alex Biondi.

Domenica 2 agosto

Ore 8.30 – Nell’area della festa, iscrizioni al 9° Raduno di auto e moto d’epoca, seguito da un giro sulle strade della Valle Elvo. A ogni conducente sarà consegnato un buono sconto per la colazione e per il pranzo organizzato. Informazioni: Mauro, 333 6351268.

Ore 12.30 – Pranzo della Madonna della Neve, con menù fisso e su prenotazione.

Ore 19.30 – Arrosticini, grigliata mista e altre specialità.

A seguire, nel padiglione coperto, serata giovani con Dj King – Crazy Sound.

Lunedì 3 agosto

Ore 20 – Tradizionale cena con panissa e coregone, con menù fisso e prenotazione entro domenica 2 agosto.

A seguire, nel padiglione coperto, serata danzante con la Vanna Isaia Band.

Per informazioni e prenotazioni: Max, 339 5822423; Ivana, 333 8575393; Mauro, 333 6351268.

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