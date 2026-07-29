Sala Biellese, Bornasco in festa per la Madonna della Neve

La festa patronale della Madonna della Neve torna ad animare Bornasco, nel comune di Sala Biellese. Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto 2026, l’area attrezzata del padiglione feste ospiterà quattro giornate fra enogastronomia, musica e convivialità.

Quella del 2026 sarà la prima festa patronale organizzata dopo la riqualificazione dell’area, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Banca Simetica, nell’ambito del bando “Spazio alla Comunità”. L’intervento ha permesso di restituire lo spazio alla collettività e di riprendere l’organizzazione delle feste a Bornasco.

La manifestazione è organizzata dall’Arci Amici di Bornasco con il patrocinio del Comune di Sala Biellese. Il calendario affianca le proposte dello stand gastronomico alle serate danzanti, senza dimenticare lo sport e la passione per i veicoli storici. Un programma pensato per accompagnare il pubblico dall’apertura del venerdì fino alla tradizionale cena conclusiva del lunedì.

Tra gli appuntamenti figura il 9° Raduno di auto e moto d’epoca, previsto domenica 2 agosto. Dopo le iscrizioni nell’area della festa, i partecipanti percorreranno le strade della Valle Elvo a bordo di vetture e motociclette storiche.

Il programma

Venerdì 31 luglio

Ore 19.30 – Apertura dello stand gastronomico con fritto di pesce, grigliata di carne e altre specialità dall’antipasto al dolce.

Ore 21.30 – Nel padiglione coperto, serata danzante con Paolino e Alessia.

Sabato 1° agosto

Ore 14 – Iscrizioni al torneo di calcetto “A Baraonda in amicizia”, aperto a tutti. Informazioni al numero 348 8277920.

Ore 19.30 – Apertura dello stand gastronomico con fritto di pesce, grigliata di carne e altre specialità dall’antipasto al dolce.

Ore 21.30 – Nel padiglione coperto, serata danzante con Alex Biondi.

Domenica 2 agosto

Ore 8.30 – Nell’area della festa, iscrizioni al 9° Raduno di auto e moto d’epoca, seguito da un giro sulle strade della Valle Elvo. A ogni conducente sarà consegnato un buono sconto per la colazione e per il pranzo organizzato. Informazioni: Mauro, 333 6351268.

Ore 12.30 – Pranzo della Madonna della Neve, con menù fisso e su prenotazione.

Ore 19.30 – Arrosticini, grigliata mista e altre specialità.

A seguire, nel padiglione coperto, serata giovani con Dj King – Crazy Sound.

Lunedì 3 agosto

Ore 20 – Tradizionale cena con panissa e coregone, con menù fisso e prenotazione entro domenica 2 agosto.

A seguire, nel padiglione coperto, serata danzante con la Vanna Isaia Band.

Per informazioni e prenotazioni: Max, 339 5822423; Ivana, 333 8575393; Mauro, 333 6351268.