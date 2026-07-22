Estate a Oropa, ecco il programma del weekend

Dalle suggestive note dell’organo della Basilica Antica alle visite guidate dedicate alla devozione popolare, fino alle escursioni tra i panorami delle montagne biellesi e all'emozionante salita serale alla Cupola della Basilica Superiore, il Santuario offre ai visitatori l'opportunità di vivere Oropa attraverso esperienze che uniscono cultura, musica e paesaggio.

Venerdì 24 luglio ore 21, Basilica Antica

Concerto d’organo. Salvatore Reitano

Venerdì 24 luglio, alle 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna musicale dedicata all’organo, con il concerto del maestro Salvatore Reitano, organista e compositore di fama internazionale.

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio organistico tra Otto e Novecento, accostando autori come Alexandre Guilmant, Edward Cuthbert Bairstow, Charles-Marie Widor ed Edwin Lemare a composizioni dello stesso Reitano.

A chiudere il programma della serata il Trittico Mariano, opera composta dal maestro e ispirata ad alcune tra le più antiche e amate preghiere dedicate alla Vergine Maria. Il ciclo comprende il Preludio sul tema del Salve Regina, l’Adagio sul Sub tuum Praesidium e la Toccata sul Regina Coeli, offrendo un intenso momento di meditazione musicale.

Ingresso libero

Programma

A. GUILMANT (1837 – 1911) – MARCHE su un tema di Haendel op. 15

Ed. C. BAIRSTOW (1874 – 1946) – EVENING SONG

Ch. M. WIDOR (1844 – 1937) – ALLEGRO dalla VI Sinfonia op. 42

E. LEMARE (1865 – 1934) – RONDO’ CAPRICCIO OP. 64

S. REITANO (*1974) – TOCCATA “MAIELICA”

S. REITANO – TRITTICO MARIANO

1. PRELUDIO “sul tema del Salve Regina”

2. ADAGIO “sul tema Subtuum Praesidium”

3. TOCCATA “sul tema del Regina Coeli”

Salvatore Reitano

Diplomato con il massimo dei voti in Organo e Composizione organistica presso l’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania, Salvatore Reitano ha perfezionato i propri studi con alcuni dei più autorevoli interpreti europei, conseguendo inoltre il Diplôme de Concert al Conservatorio Superiore di Musica di Losanna. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero, affiancando alla carriera di interprete quella di compositore.

Dal 2008 è organista titolare della chiesa di Saint Maurice a Pully, nei pressi di Losanna, ed è autore di numerose composizioni per organo, coro e orchestra, pubblicate da importanti case editrici internazionali. Attualmente è impegnato nella registrazione dell’integrale delle dieci Sinfonie per organo di Charles-Marie Widor e ricopre il ruolo di direttore artistico del Festival organistico “I Concerti del Grande Organo Jaquot della Cattedrale di Catania”.

Sabato 25 luglio

Ore 15: Visita guidata “Storie di gratitudine: un viaggio tra gli ex voto e la devozione popolare”.

Sabato 25 luglio alle ore 15 il Santuario di Oropa organizza una visita guidata speciale dal titolo “Storie di Gratitudine: un viaggio tra gli ex voto e la devozione popolare”. Un’occasione preziosa per scoprire luoghi, opere e testimonianze che raccontano, da secoli, il legame profondo tra il popolo e la fede.

La guida condurrà i partecipanti nelle gallerie degli ex voto: qui, attraverso immagini, oggetti e scene di vita quotidiana, si dispiega un racconto corale fatto di ringraziamenti, speranze affidate alla Madonna e grazie ricevute. Gli ex voto non sono solo opere da osservare, ma vere e proprie narrazioni popolari: frammenti di vita che restituiscono la voce di generazioni di pellegrini e testimoniano una pietà semplice, intensa e profondamente umana.

Durante la visita, verrà eccezionalmente aperta la Sala Torrione, solitamente chiusa al pubblico. Questo spazio custodisce una straordinaria raccolta di stampe litografiche donate dai coniugi professori Carlo e Angiolina Torrione. Le immagini esposte sono nate per entrare nelle case e accompagnare la preghiera quotidiana. Si tratta di opere prevalentemente ottocentesche, ma anche più antiche, che riflettono la diffusione della devozione popolare attraverso le immagini sacre: santi particolarmente venerati, raffigurazioni mariane, scene della vita di Cristo, ma anche vedute e luoghi di culto del territorio piemontese. La visita guidata permetterà di leggere queste opere nel loro contesto, comprendendone il valore spirituale oltre che storico e artistico.

Il filo conduttore dell’intero itinerario è la pietà popolare, un patrimonio vivo, capace ancora oggi di parlare al cuore. Un invito a osservare e ascoltare le storie silenziose che abitano questi spazi, lasciandosi accompagnare dalla guida in un viaggio che unisce memoria, devozione e gratitudine.

Ritrovo ai cancelli

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Sabato 25 luglio

Ore 17.30: Escursione guidata al Rifugio Rosazza con aperitivo

Sabato 25 luglio e sabato 2 agosto alle ore 17.15, un’escursione guidata tra natura e panorami, pensata per vivere uno dei momenti più suggestivi della giornata. Al termine della salita, un aperitivo in rifugio accompagnerà il tramonto, regalando una vista spettacolare sulle cime circostanti e l’atmosfera autentica della montagna.

Il Rifugio Rosazza è uno storico rifugio escursionistico situato nella Conca di Oropa a circa 1.830 m di quota, in splendida posizione panoramica tra il Monte Mucrone e il Monte Tovo. Costruito nel 1873, rappresenta uno dei principali punti di appoggio per le escursioni nelle Alpi Biellesi.

Descrizione dell’itinerario

Dal piazzale delle funivie di Oropa si attraversa il Torrente Oropa e si segue il sentiero D13a, che entra nel bosco costeggiando il corso d’acqua. Dopo un primo tratto agevole, il sentiero si unisce al D13 e sale con numerosi tornanti fino alla conca superiore.

Raggiunta la conca, il rifugio compare poco sotto l’arrivo della funivia del Lago del Mucrone. Dalla terrazza si gode una magnifica vista sul Santuario di Oropa, sulla pianura biellese e sulle montagne circostanti.

RITROVO: h 17:15 al Piazzale Busancano

PARTENZA: h 17:30

DIFFICOLTA’: Media

DURATA A/R: 4 h circa

DISLIVELLO: 612 mt

LUNGHEZZA A/R: 7,5 km

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/

Sabato 25 luglio ore 21

Visita sotto le stelle alla Basilica Superiore con salita alla Cupola.

Ritrovo alla Basilica Superiore

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Domenica 26 luglio ore 10

Escursione con la guida naturalistica

Ritrovo ai cancelli del Santuario

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/

Domenica 26 luglio ore 11

Visita guidata al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia

Ritrovo ai cancelli del Santuario

Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

Venerdì 31 luglio ore 21

Concerto d’organo. Rodolfo Bellatti

Venerdì 31 luglio alle ore 21, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si terrà l’ultimo appuntamento di luglio della rassegna di concerti d’organo con il maestro Rodolfo Bellatti, organista concertista di riconosciuta esperienza internazionale.

Il programma della serata proporrà un viaggio attraverso oltre due secoli di musica, dal barocco tedesco al romanticismo europeo: il concerto si aprirà con il Praeludium in sol maggiore di Nicholaus Bruhns, tra le figure più significative della scuola organistica della Germania settentrionale. Seguirà una pagina attribuita a Johann Sebastian Bach, Wir glauben all’an Einen Gott, Vater BWV 740, e la celebre Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore BWV 1004, proposta nella suggestiva trascrizione organistica di Ulysse Matthey.

La seconda parte del concerto sarà dedicata al repertorio romantico, con l’Intermezzo lirico di Marco Enrico Bossi, uno dei maggiori compositori italiani per organo, e con le Variazioni su un tema di Haydn op. 56 di Johannes Brahms, capolavoro della musica sinfonica ottocentesca presentato in una raffinata versione per organo.

Ingresso libero

Programma

Nicholaus Bruhns (1665-1697) – PRAELUDIUM ex G

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

“Wir glauben all’an Einen Gott, Vater”, à 2 clav. et pedale doppio BWV 740 (attr. J.L.Krebs)

CIACCONA – dalla Partita n°2 en re mineur BWV 1004, versione organistica di Ulysse Matthey (1876-1947)

Marco Enrico Bossi (1861 – 1925) – INTERMEZZO LIRICO

Johannes Brahms (1833-1897) – VARIAZIONI su un tema di Haydn op.56 (1873)

Chorale St.Antoni. Andante

Var.1 – Andante

Var.2 – Vivace

Var.3 – Con moto

Var.4 – Andante

Var.5 – Poco presto

Var.6 – Vivace

Var.7 – Grazioso

Var.8 –Poco Presto

Var.9 – Finale. Andante

Rodolfo Bellatti

ha compiuto gli studi presso il Conservatorio “Nicolò Paganini”, diplomandosi in Organo e Composizione organistica ed in Clavicembalo con Flavio Dellepiane e Barbara Petrucci; ha inoltre ottenuto il Diploma di Solista nella classe d’organo di Guy Bovet presso la Musik-Akademie di Basilea e, con il massimo dei voti e la lode, il Diploma Accademico di II° livello in Discipline Musicali-Organo presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza” nella classe di Roberto Antonello. Otto volte premiato in concorsi nazionali ed internazionali di interpretazione organistica, svolge attività concertistica in Italia e all’estero come solista all’organo o in varie formazioni cameristiche. E’ stato organista del Santuario di N.S. della Guardia in Genova, titolare del Tempio riformato di Neuchâtel-Serrières (1998-2015) e co-titolare della Parrocchia riformata di Villette-Cully-Grandvaux (2009-2013); dal 2015 è organista della Basilica di N.S. della Rosa in Santa Margherita ligure. Particolarmente interessato alle problematiche legate al restauro ed alla progettazione di nuovi strumenti, ha pubblicato articoli di organaria ed ha realizzato registrazioni discografiche (per Gallo, Leonardi, Brilliant e DaVinci), molte delle quali dedicate alla valorizzazione di organi storici.