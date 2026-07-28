Dal Nord Ovest - Troppo stanco per camminare: cane di 50 chili tratto in salvo a Balme

Un cane da montagna di ben 50 chilogrammi, crollato per l'eccessiva stanchezza a quota 2.100 metri, è stato tratto in salvo nella notte dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

L'allarme è scattato intorno alle 22.00 nel comune di Balme, quando la Centrale Operativa è stata informata che una coppia di escursionisti era rimasta bloccata sul sentiero che collega il Pian della Mussa al rifugio Gastaldi proprio a causa dell'impossibilità del proprio animale di proseguire la discesa.

La squadra di recupero, composta da otto tecnici della stazione locale tra cui un medico veterinario, ha raggiunto la zona a piedi. Constatate le condizioni dell'animale, il veterinario ha provveduto alla sedazione per permettere il posizionamento sulla barella. I soccorritori hanno quindi trasportato il cane a spalla lungo il percorso fino a valle, completando l'operazione intorno alle 00.30.