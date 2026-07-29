Graglia, torna il Trofeo Elso Siletti: corsa e camminata sulla Via dell’Arbo

Martedì 4 agosto si svolgerà a Graglia la 41ª edizione del Trofeo Elso Siletti, manifestazione che comprende una corsa podistica non competitiva e una camminata ludico-motoria.

L’appuntamento è organizzato dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Graglia e la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 – VC008. Le iscrizioni, riservate a chi ha compiuto almeno 14 anni, saranno raccolte dalle 18 nella palestra comunale di Graglia.

La camminata partirà alle 19, mentre la corsa prenderà il via alle 19.30. Il tracciato, lungo 6 km tra asfalto e sterrato, comprenderà la nuova variante denominata “Sulla Via dell’Arbo”.

Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.