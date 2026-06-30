Cossato, in arrivo Arte in Villa e KÒS Festival FOTO

Sonoria APS e l’Amministrazione Comunale di Cossato si preparano per le iniziative estive in programma nei prossimi mesi, in particolare Luglio e Agosto 2026.

Dopo il successo della prima edizione del KÒS MUSIC FESTIVAL quest’anno le manifestazioni in programma saranno addirittura due. Si inizierà il 1° luglio con la nuova mini-rassegna culturale "ARTE IN VILLA", che a distanza di una settimana offrirà subito un’anteprima per entrare direttamente nel clima dell’estate. Strutturata su due appuntamenti, l’obiettivo della rassegna è quello di unire la bellezza del patrimonio storico locale alla grande musica e al giornalismo d'autore. Ambientata nella suggestiva cornice del PARCO di Villa Berlanghino a Cossato, la rassegna nasce con un'idea chiara: offrire eventi unici e accendere i motori in vista del KÒS Music Festival festival che partirà il 22 Luglio. Due serate speciali pensate per dare il benvenuto al pubblico.

Sia gli eventi di Arte in Villa che del KÒS Festival, saranno realizzati grazie alla collaborazione ed al prezioso sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cossato e di Fondazione CRBiella, che anche quest'anno ha scelto di affiancare Sonoria Aps e la Città di Cossato con i contributi dei Bandi "Bando-Eventi" e "CulturHub".

1 LUGLIO 2026 ore 21:00

MERCUMUSIC #1: “La musica nel cinema: da Mozart a Elvis”

Ad inaugurare la nuova mini-rassegna “ARTE IN VILLA”, sarà l’evento dal titolo "La musica nel cinema: da Mozart a Elvis". Nel cuore del suggestivo Parco di Villa Berlanghino – dimora neoclassica degli anni '20, nonchè “casa” dell’Istituto Civico Musicale “Rossini” e della Scuola di Musica Sonoria, i riflettori si accenderanno sul talento del QUARTETTO “FRAME”. Il quartetto d'archi, al suo debutto assoluto proprio per l’occasione, composto da Luca Carlomagno e Federica Biribicchi ai violini, Alessio Lisato alla viola e Giulia Ramella Pralungo al violoncello, offrirà un affascinante viaggio sonoro attraverso i capolavori della settima arte. Il programma legherà epoche e stili apparentemente distanti: dalle sublimi architetture classiche di Wolfgang Amadeus Mozart fino alla rivoluzione del rock'n'roll di Elvis Presley, dalla magia di John Williams alle melodie uniche di Ennio Morricone, dimostrando come la musica sappia farsi co-protagonista assoluta della narrazione cinematografica. 200 posti a sedere a disposizione per godersi una serata d’estate unica ed esclusiva, avvolti dai secolari alberi del Parco della Villa con prenotazione su Eventbrite.it, entrambi gli eventi di Arte in Villa avranno un costo calmierato di soli €5 grazie all’intervento dei partner e degli sponsor. (In caso di maltempo la serata verrà posticipata al giorno successivo).

8 LUGLIO 2026 ore 21:00

MERCU-MUSIC #2: “Dear Mr. Fantasy e Vivo dal Vivo CARLO MASSARINI - in dialogo con Alfredo Marziano a cura di Micosolchi

La settimana successiva, mercoledì 8 luglio, la mini-rassegna presenta un graditissimo e prestigioso ospite d'eccezione: CARLO MASSARINI. Giornalista, conduttore radiotelevisivo, fotografo, scrittore. Volto simbolo di programmi cult come Mister Fantasy in onda su Rai 1, Massarini sarà il protagonista dell'appuntamento, organizzato in collaborazione con gli amici di e “Piano B”, Massarini sarà in dialogo con il critico musicale e giornalista Alfredo Marziano, per una narrazione appassionante delle stagioni d'oro del rock e dei grandi live che hanno segnato la storia della musica. La serata sarà impreziosita da esclusivi interventi musicali dal vivo, affidati ad ALEX GARIAZZO – chitarrista e cantante della Treves Blues Band, da anni una delle figure più talentuose e poliedriche della sei corde in Italia – accompagnato per l'occasione dai docenti della Scuola di Musica Sonoria.

Con Arte in Villa, Villa Berlanghino si conferma un Polo Culturale d'eccellenza per il territorio, regalando due sere di grandi storie e grandi note in attesa che il KÒS Music Festival entri nel vivo della sua programmazione.

200 posti a sedere a disposizione con prenotazione online su Eventbrite, entrambi gli eventi di Arte in Villa avranno un costo calmierato di soli €5,00 grazie all’intervento dei partner e degli sponsor. (In caso di maltempo la serata verrà spostata al TEATRO COMUNALE di Cossato).

Dal 22 luglio al 5 agosto prenderà il via la seconda edizione del “KÒS Music Festival - Keys Of Sound”, Festival ideato, promosso e realizzato da SONORIA APS e Istituto Civico Musicale “G. Rossini” di Cossato, con il contributo e il sostegno del Comune di Cossato e di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il Festival rientra nelle iniziative relative al bando “CulturHub”, promosso e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il filo conduttore degli eventi, dislocati in varie aree della città di Cossato, sarà naturalmente la musica, declinata in diverse forme.

Di seguito i dettagli dei vari eventi che offrirà il “KÒS Music Festival - Keys Of Sound” 2026.

“MERCU-MOVIE” - Cinema all’aperto con ascolto “Silent”

Il “KÒS Music Festival - Keys Of Sound” riproporrà nuovamente i “MERCU-MOVIE”, un ciclo di tre appuntamenti di cinema all’aperto con ascolto “silent” attraverso l’uso di cuffie wireless, al fine di garantire un ascolto ottimale, immersivo, e rispettoso dell’impatto acustico. I tre “Mercu-Movie” si terranno rispettivamente: MERCOLEDÌ 22 LUGLIO, MERCOLEDÌ 29 LUGLIO, MERCOLEDÌ 5 AGOSTO alle ORE 21:00 presso Piazza Borrino, tenuta a battesimo proprio l’anno scorso dal KÒS Music Festival.

Date e film in programma:

● Mercoledì 22 luglio 2026, ore 21:00 - “YESTERDAY”: Una commedia brillante e originale sospesa nel fantastico. A causa di un misterioso blackout globale, un cantautore sfortunato si ritrova a essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Decidendo di spacciarle per sue, scalerà le classifiche mondiali, scoprendo però il peso del successo costruito su un segreto e il valore delle cose reali.

● Mercoledì 29 luglio 2026, ore 21:00 - “SEARCHING FOR SUGAR MAN” : Uno straordinario e commovente documentario premio Oscar che sembra un film di finzione. Racconta l'incredibile storia di Sixto Rodriguez, un cantautore folk americano svanito nel nulla dopo due album ignorati in patria, diventato a sua insaputa un'icona assoluta della lotta all'Apartheid in Sudafrica. Un viaggio magico alla ricerca di una leggenda "fantasma". 4

● Mercoledì 5 agosto 2026, ore 21:00 - “SING”: Il capolavoro d'animazione firmato Illumination che trasforma la serata in un grande concerto all'aperto, tra canzoni indimenticabili, risate e una parata di irresistibili personaggi pronti a conquistare il pubblico di ogni età.

Piazza BORRINO - Cossato Mercoledì 22 luglio 2026 - “Yesterday”; Mercoledì 29 luglio 2026 - “Searching for sugar man”; Mercoledì 5 agosto 2026 - “SING!” Ore 21:00 Ingresso con prenotazione su EVENTBRITE - costo prenotazione cuffie e posto a sedere 5,00€

Per informazioni: 344 7390511 (In caso di maltempo gli eventi verranno posticipati alla sera successiva).

LIVE MUSIC - La musica in movimento!

Il 31 LUGLIO e il 1 AGOSTO, la città di Cossato si trasforma in un grande palco a cielo aperto con due eventi musicali dal vivo che mettono insieme talento, convivialità e grandi nomi della scena Musicale Biellese.



Il “KÒS Music Festival - Keys Of Sound” sarà capace di unire energia giovane e scoperta, dando spazio ad artisti locali in un contesto accattivante ed inclusivo, aperto ad un pubblico di ogni età.

VENERDÌ 31 LUGLIO 2026 dalle 18:00

“APERI-MUSIC” I Dehors si animano con la musica

Il primo evento del weekend torneranno gli APERI-MUSIC, una serata che animerà il centro della Città di COSSATO grazie alle dinamiche e brillanti band dei Lune di Cinema, Leo&Vale, The Galaxy Experience e Spritzomania, che si esibiranno live, creando un’atmosfera vibrante in cui la musica accompagna il momento dell’aperitivo. Le postazioni musicali che verranno a crearsi saranno rispettivamente presso i bar: “MAZZINI”, “DIVINO CAFFÈ” e “ALBESIO” dalle ore 18:00.

Un brindisi a ritmo, perfetto per chi vuole scoprire nuovi talenti, cantare insieme e vivere la città in un modo diverso. Caffè Mazzini, DiVino Caffè, Bar Albesio - Cossato

Venerdì 31 luglio 2026 Ore 18:00 Ingresso libero - (consigliata prenotazione nei relativi Bar) In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a data da destinarsi.

SABATO 1 AGOSTO 2026: BI-INDIE Parola d’ordine: FARE-BANDA

Il cuore pulsante del KÒS Music Festival quest’anno batterà fortissimo il 1° agosto con BI-INDIE: FARE BANDA, l’evento di Live Music a cui la rassegna tiene in modo particolare. La parola d'ordine della serata sarà appunto “fare banda”, un concetto che esprime l'essenza stessa del festival: sostenere e valorizzare la musica emergente e soprattutto INEDITA.

Spesso, in Italia, i progetti musicali originali vengono accantonati a favore di circuiti già consolidati, lasciando gli artisti emergenti isolati nel proprio percorso creativo. BI-INDIE nasce proprio per rompere questo schema, dedicando una vetrina esclusiva alle realtà del Biellese che scelgono la strada più difficile e coraggiosa: quella della composizione e della creazione d'autore.

L'evento vedrà una line-up che mescola l'esperienza di band storiche del territorio (tra cui GASSMAN e MINDFEELS) all'energia delle nuove band e nuovi artisti che si stanno costituendo in questo periodo. Un passaggio di testimone e una sinergia totale per dare forza a chi crede ancora nella musica come espressione pura e identitaria.

Il secondo appuntamento previsto quindi si terrà presso PIAZZA TEMPIA, nel cuore della città di Cossato. La piazza diventerà palcoscenico di una giornata speciale, divisa in due momenti pensati per coinvolgere grandi e piccini, appassionati e curiosi:

Dalle 16:00 alle 17:00 - LABORATORIO MUSICALE PER BAMBINI

Nella prima parte del pomeriggio verranno allestiti dei laboratori musicali aperti a chiunque abbia voglia di avvicinarsi alla musica in modo attivo e creativo, guidati dall’esperienza dei docenti di Sonoria APS e dell’Istituto Civico Musicale “G. Rossini”. Un’occasione per avvicinarsi alla musica, sperimentare e lasciarsi coinvolgere, anche senza alcuna preparazione musicale.

Dalle 18:00 alle 23:30 - LIVE MUSIC

La piazza cambia volto e sul palco si fanno largo band e gli artisti locali, che porteranno un’ondata di energia nuova. Spazio alla musica inedita con l’obiettivo di dare voce a chi ha qualcosa da dire con la propria musica. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti vari punti di ristoro: un’offerta di street food variegata per accompagnare la musica e rendere la piazza ancora più viva ed accogliente. Piazza Piazza E. Tempia (Teatro) Sabato 1 agosto 2026 Ore 16:00 - Ore 18:00 Ingresso libero

CHIUSURA del FESTIVAL

Il KOS Music Festival quest’anno chiuderà ufficialmente in autunno con un EVENTO che è in fase di allestimento che si terrà presso il TEATRO COMUNALE di COSSATO.

Il Festival fin dalla sua nascita, ha scelto in sinergia con il Comune di Cossato di valorizzare al massimo gli spazi di fruizione della Cultura ed i luoghi meno conosciuti della Città. Il TEATRO da sempre rappresenta un’agorà per tutta la comunità cossatese e non solo. Per questo evento verranno fornite informazioni dettagliate non appena verranno definiti tutti i particolari con gli Artisti.

Sarà certamente una serata che non mancherà di sorprendere ed emozionare.