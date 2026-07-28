Il Gruppo Alpini Valle del Cervo celebra 60 anni

Il Gruppo Alpini Valle del Cervo, della sezione Ana di Biella, festeggia il 60° anniversario di fondazione con un programma di iniziative tra Balma, Rosazza e Campiglia Cervo.
Si comincerà venerdì 31 luglio, alle 21, con il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo al Parco delle Cave di Balma. Sabato 1° agosto, alle 11, nel parco comunale della Valligiana a Rosazza, si terranno l’inaugurazione del cippo e l’alzabandiera. Alle 17, da Campiglia Cervo, partirà la nona Corsa degli Alpini, valida per il Campionato di corsa in montagna Ana Biella e per il Trittico della Bürsch 2026. Alle 20 seguirà una spaghettata nella sede del Gruppo.
Domenica 2 agosto, dalle 9.30, si svolgeranno le celebrazioni ufficiali con alzabandiera, sfilata, Santa Messa, deposizione della corona d’alloro, intitolazione della Piazza degli Alpini e saluto delle autorità. La giornata si concluderà alle 13 al Circolo Valët, in località Asmara, con l’aperitivo e il pranzo del sessantesimo anniversario.
Per prenotazioni: Roberto, 338 1853020; Enrico, 347 1623557.