Il paese delle streghe, nuovo spettacolo in Valle Cervo per Storie di Piazza

Tornano le streghe con "Il paese delle streghe", lo spettacolo itinerante curato da Storie di Piazza APS nell'ambito della rassegna Storie Biellesi 2026.

L'appuntamento è a Miagliano sabato 1° agosto, dalle 20.30, e domenica 2 agosto, dalle 17.30, per un'esperienza teatrale immersiva nel cuore dell'estate, arricchita da importanti novità. Partenze dal Lanificio, in gruppo, ogni mezz’ora. Il percorso sarà completamente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti: si snoderà tra il Lanificio e l'Anfiteatro, attraversando anche un cortile privato, e lo spettacolo andrà oltre la tragica vicenda di Giovanna Monduro, raccontandone anche ciò che avvenne dopo la sua morte. Che cosa accadde dopo il rogo?

La principale novità di quest'anno riguarda il finale dello spettacolo: grazie alla collaborazione con T.M.C. Studios, l'ultima parte, ambientata presso l'Anfiteatro P408, si svolgerà in cuffia. Una scelta che permetterà al pubblico di immergersi ancora più profondamente nella storia, entrando in ascolto delle paure, delle emozioni e dell'ingiustizia subite da Giovanna nel 1471.

La rassegna Storie Biellesi 2026 si svolge in diversi comuni della provincia di Biella grazie al contributo di Fondazione CR Biella, nell'ambito del Bando CulturHub, Fondazione CRT e Regione Piemonte. L’evento avviene in collaborazione con il Comune di Miagliano e Amici della lana aps Si segnala inoltre che giovedì 30 luglio alle 21 sarà presentato, per Wool Experience di Amici della lana, sempre al Lanificio, il docu-film Masche, le streghe di Levone.

Alla serata saranno presenti anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Levone, che porteranno il loro contributo alla presentazione del progetto e del documentario. Segnaliamo inoltre che il Comune di Miagliano unitamente al Comune di Levone (To), Rifreddo (CN), Saint Denis (AO) e Triora (IM) hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione che li vede uniti in un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale ed antropologico legato alla figura delle Masche.

Ciascun dei 5 comuni ha infatti una storia comune di giovani donne processate e arse vive perchè accusate di stregoneria tra ‘400 e ‘500″.