A Candelo approvati l'assestamento di bilancio, le tariffe TARI 2026 e gli strumenti di programmazione

La seduta del consiglio comunale di martedì 28 luglio, a Candelo, è stata dedicata principalmente all'esame dei principali strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente, con l'approvazione di provvedimenti che incidono direttamente sulla gestione delle risorse comunali, sull'organizzazione dei servizi e sulla pianificazione.



Tra i punti più significativi figura l'approvazione dell'assestamento generale di bilancio e la verifica della permanenza degli equilibri finanziari dell'ente, adempimento previsto entro il 31 luglio di ogni anno per verificare la situazione economica del Comune in vista del secondo semestre.

L'assessora alle Finanze Lorena Valla, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino, ha illustrato gli aggiornamenti relativi ai conti comunali e ai principali interventi previsti in materia di opere pubbliche, manutenzioni e sicurezza.



Nel corso della presentazione è stato confermato il buono stato di salute dei conti comunali e la sostenibilità della gestione finanziaria. Il fondo cassa, pari a circa 2,3 milioni di euro all'inizio dell'anno, si attesta oggi a circa 1,8 milioni di euro, nonostante mandati di pagamento per oltre 3 milioni di euro. È stato inoltre evidenziato come il costante monitoraggio della liquidità consenta al Comune di sostenere gli investimenti prevalentemente con risorse proprie.



È stata illustrata l'applicazione di una quota del risultato di amministrazione pari a circa 743mila euro, destinata principalmente al finanziamento degli investimenti e dei lavori pubblici. Le variazioni di bilancio prevedono inoltre un incremento della parte corrente di circa 150mila euro e della parte in conto capitale di circa 27mila euro.



Tra gli interventi finanziati figurano l'incremento del fondo sociale di contribuzione, aumentato di 3.000 euro per un totale di 9.000 euro, il rafforzamento delle risorse destinate alla manutenzione degli impianti sportivi, ulteriori 12.000 euro per gli interventi nelle scuole, che portano a circa 40.000 euro le somme complessivamente destinate alla manutenzione scolastica nel corso dell'anno, e lo stanziamento di risorse per il monitoraggio della presenza dei piccioni sul territorio comunale.



Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati destinati 22.000 euro a incarichi professionali del settore Lavori Pubblici. L'assessore Ansermino ha spiegato che, a ogni variazione di bilancio, l'amministrazione incrementa le risorse dedicate alla progettazione delle opere, così da poter avviare nuovi interventi. In particolare, il nuovo stanziamento consentirà di affidare la progettazione esecutiva del parcheggio di piazza San Pietro e della scala di via di Lizza.



Il consiglio ha inoltre preso atto dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029, lo strumento che definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Amministrazione per il prosieguo del mandato.



Tra i provvedimenti approvati figura anche lo schema di convenzione con la Provincia di Biella per la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. L'accordo, valido fino al 16 febbraio 2029 e rinnovabile, consentirà di garantire un servizio specializzato, assicurando il rispetto delle disposizioni normative e una gestione più efficiente delle procedure disciplinari relative al personale dell'Ente.



L'assemblea ha inoltre preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, già approvato e validato dall'Assemblea del CO.S.R.A.B. Il documento costituisce il riferimento tecnico ed economico per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti. L'assessore Ansermino ha ricordato che è stato recentemente istituito un tavolo tecnico - dove partecipa quale referente di Cosrab - con l'obiettivo di definire, insieme all'autorità rifiuti Piemonte, linee guida condivise per la predisposizione dei PEF, così da uniformare i criteri adottati dai diversi consorzi. Nel corso della discussione sono stati illustrati anche i principali elementi che incidono sulla formazione dei costi del servizio e sul calcolo delle tariffe, tra cui i parametri definiti da ARERA.



Successivamente il consiglio ha approvato le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per il 2026. L'amministrazione ha illustrato i criteri utilizzati per la loro determinazione e il collegamento con il Piano Economico Finanziario del servizio, evidenziando come, nella definizione delle tariffe, si sia cercato di favorire le utenze domestiche maggiormente penalizzate.



Nel corso della seduta il sindaco ha inoltre risposto all'interpellanza relativa al passaggio delle vetture del Trofeo Giovanni Bracco all'interno del Ricetto, avvenuto il 4 luglio scorso. Il sindaco ha chiarito che la manifestazione era una gara di regolarità autorizzata dalla Provincia di Biella e sviluppata su più comuni del territorio. Considerata la tipologia dell'evento e l'esperienza maturata nelle precedenti edizioni, non sono stati ravvisati motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni. Analoghi passaggi di auto storiche si sono svolti anche negli anni passati senza criticità o contestazioni. È stato inoltre precisato che, per questa tipologia di manifestazione, non era richiesto il coinvolgimento della Soprintendenza. L'evento si è svolto nell'arco di circa 90 minuti senza impedire l'accesso dei visitatori al sito storico.



L'ordine del giorno è stato infine integrato con l'approvazione all'unanimità della richiesta, avanzata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese, di chiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa della prolungata ed eccezionale ondata di calore. L'eventuale riconoscimento consentirebbe di attivare misure di sostegno economico a favore degli agricoltori che abbiano subito danni.