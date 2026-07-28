Coro La Campagnola, buona partecipazione a Donato per l'incontro con Simone Capietto FOTO

Sabato scorso si è tenuto il terzo appuntamento di presentazione del libro "Solo per una camicia" organizzato dal coro biellese La Campagnola.

Si è trattato di un evento che, rispetto alla originaria programmazione, non era previsto ma che è derivato dalla proposta della amministrazione comunale di Donato, paese originario della famiglia Capietto e luogo in cui l’autore ha trascorso la propria giovinezza.

Il riscontro della popolazione di Donato è stato particolarmente significativo e proprio per i richiami fatti dall’autore alle origini proprie e del padre (direttore del coro La Campagnola per molto tempo), a tratti è risultato commovente e partecipato. Così come sono risultati , in quel contesto, particolarmente emozionanti i canti eseguiti dal coro e presentati (oltrechè diretti) dallo stesso autore, Simone Capietto che, come più volte sottolineato, sono stati composti ispirandosi a memorie della sua infanzia ed oltre, nonchè ai sentimenti e sensi di appartenenza che ancora oggi sono propri delle piccole realtà paesane.

Molto apprezzato è poi stato l’intervento della conduttrice del dibattito, Marta Barberis, e del sindaco di Donato, Fausto Francisco, che hanno contribuito a far comprendere la genesi del libro, che affonda le proprie radici proprio nel loro paese.