A Pettinengo il debutto di “Carpano in salsa piccante!”

Una delle novità della rassegna estiva dei borghi montani biellesi “Il Coraggio della Tradizione” III ed., sarà lo spettacolo Carpano in salsa piccante!, dedicato alla storia del Vermouth Carpano.

Un’icona e un’istituzione dell’aperitivo torinese per eccellenza dal 1840, che diventa il protagonista dello spettacolo di Eleonora Frida Mino, che torna a collaborare con gli attori e le attrici di ArsTeatrando nei territori a lei cari delle montagne orientali biellesi.

A ospitare i tre appuntamenti con Carpano in salsa piccante! Saranno i comuni di Pettinengo, Bioglio e Valdilana.

Con Eleonora Frida Mino, direttrice artistica della rassegna e regista di questo spettacolo, ci saranno Davide Angelo Ajmone, Greta Siviero, Raffaella Tomellini, Davide Viano e la musicista Maria Isoldi. Scenografie ed esposizione dei quadri di Ruth Ripon.

Qualche piccola precisazione:

· Il 24 luglio alle 18,30 lo spettacolo si terrà in anteprima a Villapiazzo, Pettinengo. Seguirà un aperitivo con degustazione a cura di Fritz Club (su prenotazione al 331.9648917). Evento in collaborazione con il Fritz Club, VermuthBitter.

· Il 25 luglio debutto alle 18,30 a Villa Santa Teresa, Bioglio. A seguire una chiacchierata con l’archivista Danilo Craveia. Evento in collaborazione con VermuthBitter.

· Ultimo appuntamento il 31 luglio alle 18,30 al Santuario della Brughiera, Valdilana. Seguirà aperitivo con degustazione vermuth a cura di Gribaud Osteria di Montagna (su prenotazione al 347.8240707). Collaborano all’evento l’Oasi Zegna, VermuthBitter e il Consorzio Turistico Alpi Biellesi.

Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “Il Coraggio della Tradizione” III ed. realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CultuHub e della Fondazione Crt, ripropone l’intera storia della Carpano, dalle origini ad oggi, arricchita da una cornice di pura fantasia.

Il lavoro era nato in forma diversa nel 2007/2008 e venne portato sotto forma itinerante all’interno del Museo Carpano di Torino, grazie a un progetto dell’Ecomuseo Urbano e al lavoro di ricostruzione storica di Associazione Maurilia (pubblicazione “Il profumo del Vermouth”).

Nella nuova produzione 2026 il pubblico sarà accompagnato dall’attore-conduttore all’interno di un viaggio teatrale, che servirà a far scoprire la storia della Carpano tra bicchieri di vermouth e tartine piccanti. I racconti saranno dei quadri scenici che attrici e attori offriranno al pubblico di passaggio.

da“Non sappiamo per certo se fu proprio Carpano a inventare la storica bevan – spiega Eleonora Frida Mino, direttrice artistica dell’intera rassegna estiva -; a fine ‘700 erano tanti e numerosi i produttori: ma quel che è certo è che Carpano ha segnato la storia del vermouth e rappresenta un orgoglio biellese e tutto italiano ancora oggi nel mondo!”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Si allega programma completo. In caso di pioggia i social daranno comunicazione dei cambi di luogo.

L’evento chiude ufficialmente (nella sezione off) la V edizione del Festival Vermut & Bitter di Biella, uno dei nuovo partner della rassegna.