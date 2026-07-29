Chiorino e Zappalà annunciano: “90mila euro per progetti dedicati ai giovani nel Biellese”

“La Regione completa il finanziamento del bando ‘Piemonte per i giovani’ con altri 1,4 milioni di euro e così 2 progetti del territorio biellese hanno potuto essere inclusi e ottenere il finanziamento. Con questa dotazione supplementare l’ammontare delle risorse arriva così a 4,6 milioni di euro, dimostrando concretamente la nostra attenzione verso le nuove generazioni”. Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Elena Chiorino e Davide Zappalà.

“Investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro del nostro territorio e con la nuova dotazione di risorse la Regione consente a tutti i progetti di concretizzarsi e offrire opportunità reali per tanti ragazzi e ragazze – continuano Chiorino e Zappalà. – Grazie all’impegno dell’assessore Chiarelli, nel Biellese verranno destinati quasi 90mila euro per progetti che offriranno strumenti, spazi e occasioni per valorizzare le capacità e le competenze dei nostri giovani”.

Nel dettaglio, questi sono i finanziamenti che riguardano il territorio biellese: Biella, 65.500 euro per il progetto “Generazione Biella: giovani, montagna, sport”; Pettinengo, 24.123,53 euro per il progetto “Impronte di pace - giovani esploratori di un’accoglienza possibile”. Le risorse saranno erogate a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali, mentre gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 2027.

“Questi finanziamenti sono il risultato di un lavoro di squadra che parte dai territori. I nostri consiglieri regionali, insieme agli amministratori locali, hanno raccolto le esigenze delle comunità e contribuito a far emergere progettualità di qualità, dimostrando quanto sia importante mantenere un dialogo costante con i comuni e con le realtà che ogni giorno operano a fianco dei giovani - dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte. – Ogni progetto finanziato nasce dall’ascolto dei territori e dalla capacità di trasformare idee ed esigenze concrete in opportunità di crescita. È questo il valore aggiunto di una Regione che vuole essere vicina alle amministrazioni locali, sostenendo chi investe in percorsi educativi, culturali, sociali e di partecipazione, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi strumenti per costruire il proprio futuro senza essere costretti a cercare altrove occasioni di realizzazione”.

“Investire sui giovani significa dare forza ai territori, creare nuove opportunità e sostenere chi ogni giorno lavora per renderli più vivi, attrattivi e capaci di guardare al futuro. Significa rafforzare il senso di comunità, favorire la partecipazione attiva delle nuove generazioni e valorizzare il protagonismo giovanile come motore di innovazione, coesione sociale e sviluppo. La Regione Piemonte continuerà a fare la propria parte, valorizzando le buone idee e accompagnando le amministrazioni che scelgono di mettere le nuove generazioni al centro delle proprie politiche” conclude Marina Chiarelli.