Cerrione, perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata

Nella giornata di ieri, a Cerrione, si è verificato un incidente autonomo che ha visto il conducente cadere in una scarpata a seguito della perdita di controllo del veicolo.

Fortunatamente illeso, l’uomo, classe 1992 e residente a Biella, è stato soccorso dal personale del 118 per gli accertamenti del caso e, nonostante il suo atteggiamento ostile, forse dovuto all’assunzione di alcol, è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri di Netro per ulteriori accertamenti.