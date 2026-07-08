L'Accademia Perosi al fianco del Rotary Club Biella per un concerto che unisce musica e solidarietà

Perché "Specchi melodici"? Uno specchio non mente mai. Quando ti ci poni davanti vedi te stesso — ma anche tutto ciò che ti circonda, spesso senza nemmeno accorgertene.

Proviamo allora a immaginare che la musica del Novecento sia quell'immagine riflessa: nitida al centro, ricca di sfumature ai bordi. Attorno ad essa gravitano la storia, la politica, le trasformazioni sociali, le speranze e le ferite di un ecolo che non ha avuto eguali per intensità. La musica non è mai stata separata da tutto questo — ne ha assorbito gli umori, ne ha amplificato le emozioni, ne ha custodito la memoria meglio di qualsiasi documento scritto.

Specchi melodici nasce esattamente da questa consapevolezza: guardare il Novecento attraverso le sue melodie significa riconoscersi in esse, ritrovare qualcosa di proprio in ogni nota, in ogni ritmo, in ogni armonia. E il linguaggio scelto per fare tutto questo è lo swing — l'idioma che più di ogni altro ha permeato il XX secolo, che ha saputo unire culture diverse, far ballare generazioni lontanissime tra loro, e che si adatta come una seconda pelle alla formazione orchestrale della RoBigBand Orchestra. Tra i compositori protagonisti della serata: Duke Ellington e Glenn Miller — due nomi, due universi sonori, un'unica, inconfondibile epoca.

RoBigBand — Un Chirurgo Musicista

A dirigere e a condurre Roberto Perinotti, medico chirurgo dell'Ospedale di Biella che non separa mai la precisione della sala operatoria dalla passione per la musica. Le conduce insieme, con la stessa dedizione, lo stesso rigore, la stessa cura. La sua RoBigBand Orchestra: venti musicisti animati da un'energia collettiva autentica.

Esserci conta. Davvero.

Venerdì 10 luglio 2026, alle 21.15, nel Cortile di Palazzo Gromo Losa a Biella.

Perché partecipare? Perché sarà una bella serata, coinvolgente, piena di ritmo e di calore. Perché lo swing non si ascolta soltanto — si vive, si respira insieme, ci si ritrova dentro quasi senza aspettarselo.

Ma c'è di più. Questa serata è anche un gesto concreto di solidarietà verso la comunità biellese.

Nel corso degli anni il Rotary Club Biella ha sostenuto il territorio in modo tangibile, dall’acquisto di macchinari per l'ospedale, all’erogazione di borse di studio, alla ristrutturazione di una casa rifugio per le donne vittime di violenza, oltre a tante altre iniziative nate dal basso e cresciute grazie alla partecipazione di tutti. Questa volta, accanto al Rotary, c'è l'Accademia Perosi: insieme, affinché anche il prossimo anno possa nascere un nuovo service dedicato a chi, a Biella, aspetta una mano tesa.

Ogni biglietto acquistato sarà un seme gettato nel futuro della nostra città. Ogni invito condiviso un atto di vicinanza reale. "Ogni biglietto è un seme di futuro, ogni condivisione è una mano tesa.”