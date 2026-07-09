Valdigne Triathlon: ottimi risultati a Lovadina, Lecco e in Africa Cup FOTO

A Lovadina il 3-4-5 luglio 2026 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Triathlon Individuali ed a Staffetta 2+2, le gare Promozionali per la categoria Ragazzi e la Coppa delle Regioni.

Nella splendida struttura del Centro Sportivo “Le Bandie”, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizioni, si è svolta una tre giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone.

La prima giornata si è disputata venerdì 3 luglio.

Tra le Junior (750m-20km-5km) buona gara per Asia Baistrocchi che conquista un meritato 29°.

Nella gara JU maschile gran bella prova per Giacomo Frassati che ha condotto una gara di testa, per lui una piccola indecisione nella T2 e un ottimo 11° posto finale, buon piazzamento per Edoardo Pia al debutto nei Campionati Italiani Giovanili.

Tra le YB grande rammarico per una rocambolesca caduta che ha messo fuorigioco Alice Ventre quando era nel gruppo di testa, buoni piazzamenti per Caterina Pinna e Giulia Ferrari.

Al maschile sempre tra gli YB, prova convincente (con bike e run in evidenza) per Federico Cagnin che conquista il 30° posto. Buoni piazzamenti, in una gara molto partecipata, per Pietro Carminati, Thomas Gomes e Saad Darifi. Nella prova destinata alle YA, molto positiva Cecilia Lorenzoni, sempre tra le migliori, per lei un ottimo 20° posto al traguardo.

Nella gara maschile grandissima prestazione per Giovanni Durando, bronzo con due perfette frazioni di bike e run, gran bella gara con una corsa finale top per Thomas Zecchini, per lui un significativo 25° posto al primo anno di categoria.

Nel pomeriggio si sono disputate le gare per Under23 Next Generation. Nella gara femminile ottimi piazzamenti e gare molto positive per Laura Ceddia, 7°, Rachele Laschi, 8° e Zoe Orsolini, 10°. Ritiro per infortunio nella run per Costanza Antoniotti protagonista nelle prime due frazioni.

Nella gara U23 maschile, gara perfetta per Lukas Lanzinger che conquista una strepitosa doppietta bissando il titolo U23 di Duathlon con la conquista di quello del Triathlon, per lui una terza frazione da incorniciare che ha suggellato il suo dominio italiano nella categoria. Ottimi prestazioni per Davide Lampe, 25°, Luc Vitali, 28° e buoni piazzamenti per Enea Demarchi, Daniele Castelli e Filippo Gai.

Nella giornata di sabato 4 luglio, si sono disputate le gare per le Staffette “Sviluppo” ed i Campionati Italiani Giovanili per le Staffette 2+2 Junior e Youth.

Buone le gare nelle Staffette Sviluppo (non valide per il Campionato Italiano) di Darifi, Pia, Gomes e Zecchini.

Di alto livello la gara della Staffetta Junior di Valdigne Triathlon, che nonostante alcune assenze importanti per infortunio, ha dimostrato nei suoi componenti un fortissimo spirito di squadra che l’ha portata ad un significativo 5° posto assoluto, schierando nel quartetto ben due Youth A e due Junior primo anno. Complimenti a Baistrocchi, Frassati, Lorenzoni e Durando per una gara pressoché perfetta!

Nella gara destinata alle staffette Youth, molto partecipata, prestazione grintosa e molto positiva per Ferrari, Cagnin, Pinna e Carminati, diciassettesimi al traguardo.

Nel pomeriggio ha chiuso le gare la prova promozionale destinata alla categoria Ragazzi buoni piazzamenti per Mattia Gallo Barbisio e Edoardo Cagnin.

Nella mattinata di domenica molti atleti di Valdigne Triathlon sono stati convocati nei Team del Piemonte per la Coppa delle Regioni.

Tra gli Junior era presente come Staffettista Giacomo Frassati che ha contribuito alla conquista del 6° posto della propria Staffetta, tra le Staffette Youth frazioni molto buone per Cecilia Lorenzoni, Federico Cagnin e Giovanni Durando nei loro quartetti.

A Lecco domenica 5 luglio è andato in scena a Lecco il classico Triathlon Sprint.

Ancora una superlativa doppietta assoluta per i colori verde turchese ed oro.

Al femminile conferma il suo eccellente stato di forma Erica Maculan, che ottiene una meritatissima vittoria, al maschile lo “Squalo” Michele Bonacina vince in casa lasciando per una gara le sue amate “ruote grasse”, quinto un altro atleta di casa, Alessandro Cazzaniga (autore di una Bike top), bronzo tra gli S1 per Matteo Salvadorini, oro tra gli S2 per Samuele Silla Gilioli, oro tra gli M5 per Coach Stefano Massa (per lui 7 gare e…7 podi).

Ottimo debutto nella triplice per Matteo Sassone.

In Africa Cup a Larache in Marocco, domenica 5 luglio, ancora una gara molto positiva per Claudia Paladini, 7°, molto bene al rientro dopo un periodo di stop Diego Lampe, 19° al traguardo.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi prima della pausa di Ferragosto.