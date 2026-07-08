Screening oncologici anche d’estate: in Ospedale a Biella due mattinate per informarsi e prenotare

L'ASL di Biella promuove due Open Day dedicati alla prevenzione oncologica e alle prenotazioni degli screening gratuiti del programma regionale Prevenzione Serena.

Le due mattinate sono ad accesso libero e si terranno lunedì 13 luglio e martedì 22 settembre 2026, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso l'atrio dell'Ospedale di Biella.

L'iniziativa rientra nelle attività di promozione della salute e di sensibilizzazione previste dal Piano Locale della Prevenzione ed è realizzata nell'ambito del programma regionale Prevenzione Serena, in collaborazione con il Fondo Edo Tempia.

Nel corso delle due mattinate gli operatori saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sui programmi di screening oncologico, verificare la posizione degli utenti all'interno dei percorsi di prevenzione e supportare la prenotazione degli appuntamenti.

Gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione e la diagnosi precoce di alcune tra le più frequenti patologie tumorali.

Il programma regionale Prevenzione Serena offre gratuitamente:

· lo screening mammografico per la diagnosi precoce del tumore della mammella, il tumore più frequente nella popolazione femminile,

· lo screening cervico-vaginale (Pap test o HPV test) per la prevenzione e l'individuazione precoce del tumore del collo dell'utero, una patologia oggi ampiamente prevenibile grazie all'integrazione tra screening e vaccinazione anti-HPV,

· lo screening colorettale mediante ricerca del sangue occulto nelle feci, finalizzato all'individuazione precoce di tumori e lesioni precancerose del colon-retto, che possono essere trattate prima della loro evoluzione.

La partecipazione ai programmi di screening consente di individuare eventuali alterazioni quando non sono ancora presenti sintomi, aumentando le possibilità di un trattamento efficace e riducendo la mortalità associata a queste patologie.

“Partecipare agli screening significa prendersi cura della propria salute attraverso un gesto semplice ma di grande valore. Attraverso un esame gratuito è possibile individuare precocemente tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon-retto oppure identificare lesioni che possono essere trattate prima che si trasformino in malattia - sottolinea la dott.ssa Milena Vettorello, Referente aziendale per la Promozione della Salute e degli Screening Oncologici - Con questi Open Day vogliamo offrire ai cittadini un'occasione concreta per ricevere informazioni, chiarire eventuali dubbi e accedere più facilmente ai percorsi di prevenzione”.

“Gli screening sono lo strumento principale per la diagnosi precoce - aggiunge la dott.ssa Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo Edo Tempia - L’invito è di non dimenticare in un cassetto le lettere d’invito e di approfittare di un’opportunità che consente, a volte, di salvare vite”.

Maggiori informazioni sui programmi di screening oncologico sono disponibili inoltre sul sito dell'ASL BI al link: https://aslbi.piemonte.it/dipartimento-di-prevenzione/screening-oncologici-prevenzione-serena/