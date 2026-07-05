Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria FOTO e VIDEO

Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Pubblico nutrito a Sordevolo per l’evento dal titolo “Sapori della Liguria”, l’appuntamento enogastronomico che, nei giorni del 3, 4 e 5 luglio, porta in Valle Elvo i sapori e la tradizione della Riviera grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco di Camogli.

Per l’occasione, famiglie, coppie e giovani hanno potuto assaporare diverse specialità della cucina ligure: dal tradizionale fritto alla bruschetta del marinaio, dalle trenette al pesto alle linguine ai frutti di mare, senza dimenticare i gamberoni e i celebri camogliesi.

A fare da contorno la musica dei gruppi Vecchi Tempi e Gassman e Four, saliti sull’Anfiteatro di Sordevolo per un coinvolgente repertorio di grandi successi.

Alle 12 di oggi, invece, sarà possibile concedersi un ultimo assaggio delle specialità liguri prima della chiusura della manifestazione.