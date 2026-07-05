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Valle Elvo | 05 luglio 2026, 11:20

Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria FOTO e VIDEO

Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Serate di gusto e musica a Sordevolo con i Sapori della Liguria (servizio di Stefania Zorio per newsbiella.it)

Pubblico nutrito a Sordevolo per l’evento dal titolo “Sapori della Liguria”, l’appuntamento enogastronomico che, nei giorni del 3, 4 e 5 luglio, porta in Valle Elvo i sapori e la tradizione della Riviera grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco di Camogli. 

Per l’occasione, famiglie, coppie e giovani hanno potuto assaporare diverse specialità della cucina ligure: dal tradizionale fritto alla bruschetta del marinaio, dalle trenette al pesto alle linguine ai frutti di mare, senza dimenticare i gamberoni e i celebri camogliesi. 

A fare da contorno la musica dei gruppi Vecchi Tempi e Gassman e Four, saliti sull’Anfiteatro di Sordevolo per un coinvolgente repertorio di grandi successi. 

Alle 12 di oggi, invece, sarà possibile concedersi un ultimo assaggio delle specialità liguri prima della chiusura della manifestazione.

g. c.

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