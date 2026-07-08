Bancarelle, musei e passeggiate: il Mercatino delle Siunere richiama visitatori a Campiglia Cervo FOTO

Notevole partecipazione a Campiglia Cervo per il Mercatino delle Siunere, andato in scena lo scorso weekend nella piazza della chiesa parrocchiale.
Molti visitatori, anche da fuori provincia, giunti per osservare e acquistare i diversi prodotti ben esposti sui 36 banchi presenti. Le famiglie hanno potuto usufruire anche dei laboratori dedicati ai più piccoli, oltre alle lezioni di yoga.
Inoltre, 80 persone hanno fatto tappa nei musei presenti in paese, dedicati alla Società Operaia e alle scuole tecniche a indirizzo edile.
Senza dimenticare gli oltre 40 partecipanti della passeggiata guidata che ha sancito il successo della manifestazione, con somma soddisfazione dell’amministrazione comunale.
Un aperitivo finale, con musica in sottofondo, ha salutato la giornata con la promessa di ritrovarsi per altri appuntamenti.