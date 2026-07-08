Grave incidente stradale tra Cerrione e Zimone, ferito un motociclista di 51 anni FOTO

Grave incidente stradale sulla SP400 tra i comuni di Zimone e Cerrione.

Stando alle prime ricostruzioni, una moto avrebbe preso in pieno il ramo di un albero presente sulla strada e avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'impatto a terra sarebbe stato particolarmente violento tanto che il 51enne è stato trasportato dal 118 in ospedale con ferite da codice rosso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza del veicolo e della strada, anche i Carabinieri di Candelo per gli accertamenti di rito che chiariranno la dinamica dell'accaduto. Il fatto e avvenuto intorno alle 19 di oggi, 8 luglio.