Tante cose da fare nel we a Biella il 26, il 27, e il 28 giugno

Venerdì 26 giugno

- Biella Chiavazza, Rassegna Corale presso il Teatro Parrocchiale alle 21:00 a cura di Associazione Nazionale Alpini Gruppo Chiavazza

- Biella, VIA DELLEANI IN FESTA, Festa delle famiglie via Delleani dalle 1 8:00 alle 23:00 a cura di Parrocchia San Biagio

- Biella, 15° RALLY LANA STORICO a cura di ASD Veglio 4X4

- Sala, 3° Motori sulla Serra

- Lessona Summer Festival, 𝗥𝗨𝗗𝗘𝗘𝗝𝗔𝗬

- Tollegno, festa San Germano

- Benna, festa ad San Pero

- Brusnengo, festa patronale

- Zubiena, festa della birra

- Torrazzo, 3° Full Moon Walk, ritrovo e iscrizioni 18,30 al polivalente, partenza 20,30 corsa, dopo camminata

- Gaglianico, festa di San Pietro, ore 21 partenza staffetta delle provincie

- Salussola, Via Duca d'Aosta 7, 13885 Salussola Monte (BI) ore 17,30 DONNE E DIRITTO DI VOTO Non solo il 2 giugno ma una storia lunga e appassionante

- Biella, Corso del piazzo 24, Palazzo Gromo Losa alle 21,15 Concerto: "i concerti dell'accademia" Fondazione Perosi

- Graglia, teatro comunale "La proiezione collettiva dei soci" fotogruppo Riflessi ore 21

- Biella, "Concertozzo", Appuntamento in Piazza Duomo con talk, testimonianze e momenti di confronto per promuovere le attività di numerose associazioni del territorio

- Oropa, Ore 21: Concerto “Integrale delle sonate di Beethoven”- 1a parte Sergio Patria, violoncello. Elena Ballario, pianoforte Basilica Antica

Sabato 27 giugno

- Biella, 15° RALLY LANA STORICO a cura di ASD Veglio 4X4

- Gaglianico, festa di San Pietro, Galibus

- Zubiena, festa della birra

- Pollone, passeggiata silenziosa al chiar di luna al parco Burcina, alle ore 21

- Cossato, OrizzontARTI, Fiera delle Passioni e dei Talenti

- Tollegno, festa San Germano, ore 15 presso la Curavecchia, racconti a cura del DocBi ""San Germano la chiesa e il santo"

- Lessona Summer Festival, 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗡 𝗙𝗟𝗘𝗫 - 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗦𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗼𝘄

- Benna, festa ad San Pero dalle ore 22 spettacolo Framillebolle

- Vigliano, Niente da fare, dalle ore 15 visita immersiva a Villa Era

- Graglia, cena itinerante

- Brusnengo, festa patronale

- Andorno, Torneo 24 ore di Calcio a 5

- Cavaglià, "Tutti a raccolta", ritrovo alle 9,30 presso i giardini di Villa Salino

- Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza" alle 21 Passeggiata silenziosa al Chiar di Luna

- Vigliano Biellese, via Giuseppe Rivetti, 53 alle 15 Fare niente. Visita immersiva a Villa Era

- Oropa, ore 15 Visita guidata "Quando arrivava il trenino: Oropa nella belle Époque"

- Oropa, laboratorio al Giardino Botanico

- Biella, BIELLA DANZA - IN URBANA Danze diffuse nel centro cittadino da piazza Vittorio Veneto a piazza De Agostini, dalle ore 17:30 a cura di ART' è DANZA ASD

- Biella, "Concertozzo", in Piazza Falcone dalle ore 15:00 si esibiranno band emergenti nel "Concertozzino", mentre a partire dalle 21:00 saliranno sul palco Elio e le Storie Tese per il gran finale del Concertozzo

Domenica 28 giugno

- Rosazza, tradizionale polenta concia della Pro Loco di Rosazza

- Cossato, Memorial Roberto Rastello aeromodellisti biellesi

- Castelletto Cervo, giornale medioevale al monastero dalle ore 14

- Tollegno, festa San Germano, santa messa alle ore 10 presieduta dal Vescovo Farinella, presenti il coro "I ragazzi della via Piave" e la banda Rossini di Ponderano.

- Valdilana, La Sopranissima 15° edizione

- Biella, in moto senza vista partenza 8,45

- Valle Mosso, Raduno gruppo Alpini Santuario della Brughiera dalle 10 sfilata e alzabandiera seguirà la messa

- Brusnengo, festa patronale

- Lessona Summer Festival, 𝗧𝗛𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗘 - 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗥𝗵𝗮𝗽𝘀𝗼𝗱𝘆, 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗶 𝗗𝗷 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺

- Benna, festa ad San Pero ore 11 Santa Messa

- Miagliano, passeggiata Le Antiche via il sentiero Oneglie partenza ore 10 lanificio Botto

- Bioglio, Villa Teresa, il Vermouth compie 280 anni dalle 18

- Andorno, Torneo 24 ore di Calcio a 5

- Biella, ore 18 inaugurazione Opificiodellarte Via De Agostini 7C, Biella In occasione della 20ª edizione di @bielladanza 2026, il @fotoclubbiella è lieto di presentare la mostra fotografica “Il gesto e l’istante”.

- Graglia, camminata ritrovo e iscrizioni in piazza Crida alle 9, partenza 9,45

- Gaglianico, festa di San Pietro, ore 10,30 Santa messa e ore 12 arrivo staffetta provincie

- Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II alle 21 BIAGIO ANTONACCI - UNPLUGGED 2026

- Frazione Magnani 23, Campiglia Cervo (BI), Un viaggio nel tempo… La saggezza silenziosa di un luogo antico ​Meditazione nel Parco con Debora – The Alchemy of Life

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa dalle 15,30 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Biella, Pellegrinaggio Zonale a Oropa, appuntamento di fede e preghiera che accompagnerà le comunità del territorio verso il Santuario.

- Biella, MERCATINO DELL ANTIQUARIATO MINORE Biella Riva dalle 08:00 alle 1 8:00 a cura di Ente Manifestazioni Biella Riva

- Oropa, ore 10 e ore 15: Passeggiata naturalistica nei dintorni del santuario (durata ca. 1h30’) con possibilità di visitare il Giardino Botanico

MOSTRE

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Biella, mostra fotografica “Il gesto e l’istante” presso Opificiodellarte Via De Agostini 7C, Biella. La mostra sarà visitabile dal 27 giugno al 4 luglio 2026, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2 NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO, Tessuti tinti in guado e indaco dal mondo: ieri come oggi. Visitabile fino al 12 luglio, tutti i giorni ore 9 - 19

- Veglio, fino al 12 luglio, Veglio, fraz. Picco 6 MOSTRA "MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE". Orari: Sabato su prenotazione. Domenica dalle 11.00 alle 18.00. Ingresso gratuito

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, fino al 19 al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"