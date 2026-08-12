A Ponderano ancora musica e divertimento con l'"Estate Ponderanese" FOTO

È stato un secondo weekend all’insegna del successo quello appena trascorso a Estate Ponderanese, con una grande partecipazione di pubblico nelle tre serate organizzate in Piazza Alpini d’Italia. Musica, spettacolo, divertimento e soprattutto tanta voglia di stare insieme hanno caratterizzato un fine settimana che conferma la crescente popolarità della manifestazione.

Ad aprire il secondo weekend, venerdì sera, sono stati i Maykover, formazione locale che ha avuto il compito di dare il via alla serata e preparare il pubblico al grande spettacolo dei King of the Pop, tribute band dedicata a Michael Jackson.

Uno show coinvolgente che ha ripercorso i più grandi successi del Re del Pop, regalando al pubblico momenti di grande spettacolo ed emozione. La piazza ha accompagnato la band durante l’esibizione, cantando e ballando sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica del re del pop. A chiudere la serata è stato il DJ set del Caravel di Giuliano Di Biase, che ha mantenuto alta l’energia fino a tarda notte.

Il sabato è iniziato con una parentesi dedicata ai giovani talenti della scuola di musica Fabrika, che si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso. Un’occasione importante per gli allievi, che hanno potuto vivere l’esperienza del palco e mostrare al pubblico il lavoro svolto durante l’anno.

Terminata l’esibizione dei ragazzi, Piazza Alpini d’Italia si è trasformata in una grande pista da ballo con Too Much 90-2K, la serata dedicata alle hit degli anni Novanta e Duemila.

I DJ Eta Beta J e Fumix hanno fatto ballare il pubblico ripercorrendo alcuni dei brani più conosciuti di quegli anni, in una serata caratterizzata da musica, energia e nostalgia. A rendere ancora più atteso l’appuntamento è stata la presenza di Filippo Dattilo, volto molto seguito sui social, che ha infiammato ulteriormente la piazza.

A chiudere il secondo weekend, domenica sera, è stato Il Folle e la Band, tributo ad Adriano Celentano.

Nonostante condizioni meteorologiche non particolarmente favorevoli, il pubblico ha risposto ancora una volta presente: tutti i posti a sedere sono stati occupati, a dimostrazione dell’interesse nei confronti della manifestazione.

Lo spettacolo ha ripercorso la lunga carriera del “Molleggiato”, proponendo alcuni dei suoi brani più celebri e regalando al pubblico una serata dedicata alla musica italiana e ai ricordi di diverse generazioni.

Presente durante tutte le serate, il sindaco di Ponderano Roberto Locca ha sottolineato la crescita che Estate Ponderanese ha registrato negli ultimi anni, sia in termini di interesse sia per quanto riguarda il numero di persone che partecipano agli appuntamenti.

Il sindaco ha evidenziato in particolare l’importanza di continuare a proporre occasioni di incontro e convivialità, capaci di coinvolgere persone di età diverse e creare momenti di aggregazione per tutta la comunità.

La crescente partecipazione alle serate conferma quindi la direzione intrapresa dalla manifestazione, che in pochi anni è riuscita a costruirsi un pubblico sempre più numeroso e affezionato.