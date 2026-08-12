Villa Dea Terrace Bistrot, dove l'ospitalità è un'esperienza da vivere FOTO e VIDEO

Affacciata sulla terrazza dello storico Circolo dei Faggi, Villa Dea Terrace Bistrot si trova in via Ramella Germanin 28 (Biella) ed è una realtà giovane che, in poco tempo, è diventata un punto di riferimento per chi cerca un luogo dove cucina, ospitalità ed eventi si incontrano. Nato nel 2024, il progetto porta la firma della famiglia Bertella, che ha scelto di dare nuova vita a una delle location più suggestive del Biellese con un'idea precisa: offrire non soltanto un ristorante, ma un luogo in cui vivere momenti speciali.



Alla guida della cucina c'è Roberto Bertella, chef che ha costruito il proprio percorso professionale tra Courmayeur e il Biellese, tappe che hanno contribuito a definire una filosofia culinaria fondata sul rispetto della tradizione italiana e piemontese, sulla qualità delle materie prime e sulla semplicità dei sapori. Accanto a lui lavorano la moglie Beatrice, pasticcera che segue l'accoglienza e la gestione quotidiana, e il figlio Edoardo, impegnato nello sviluppo del progetto, nella comunicazione e nell'organizzazione degli eventi. Tre ruoli diversi che condividono la stessa idea di ospitalità: prendersi cura delle persone in ogni dettaglio.





La cucina di Villa Dea parte dalla scelta degli ingredienti. Prodotti stagionali, collaborazioni con aziende del territorio e valorizzazione delle eccellenze locali sono gli elementi che caratterizzano ogni proposta del menù. Il legame con il Biellese si ritrova nei sapori, nei produttori e nella volontà di raccontare il territorio attraverso ogni piatto. In particolare, tra le specialità della casa spiccano gli gnocchetti di patate con fonduta di Castelrosso e prosciutto croccante, considerati il piatto simbolo del bistrot. Molto apprezzate anche le carni alla griglia e la tradizionale orecchia di elefante di vero vitello, mentre la carta dei vini propone una selezione in continua evoluzione con particolare attenzione alle etichette piemontesi e della Valle d'Aosta.





Ma Villa Dea guarda anche oltre la ristorazione. Il progetto punta infatti a trasformare la location in uno spazio dedicato alle esperienze, ospitando eventi privati e aziendali, convention, team building, cene di gala, serate a tema e appuntamenti con musica dal vivo. Un'offerta pensata per valorizzare non solo il locale, ma anche il territorio che lo circonda: «Il nostro sogno non è semplicemente quello di gestire un ristorante», racconta Edoardo Bertella. «Vogliamo contribuire a creare nel Biellese una nuova cultura dell'ospitalità, capace di attrarre persone, aziende ed eventi. Se un giorno Villa Dea verrà ricordata come un luogo dove vivere momenti importanti, sapremo di aver raggiunto il nostro obiettivo.»

Una visione che continua a crescere giorno dopo giorno e che punta a fare della terrazza del Circolo dei Faggi un luogo in cui buon cibo, accoglienza e condivisione diventano parte della stessa esperienza.

Il locale è aperto tutti i giorni a pranzo, mentre a cena è aperto dal mercoledì al sabato.

Per informazioni e prenotazioni:

393 441 5707

ristorante.lavilla840@gmail.com

Villa Dea Terrace Bistrot - I Faggi