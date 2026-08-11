Le corse della settimana di newsbiella.it dall'11 agosto al 16

Questa settimana sono 2 le corse in calendario, la Corsa podistica di Ferragosto a Mongrando e a Cavaglià "Per le strade di Calliano".

A Cavaglià, mercoledì 12 agosto 2026 il comune di Cavaglià e la festa dei giovani di Cavaglià con il supporto tecnico dell' ASD Atletica Santhià organizzano la manifestazione non competitiva/ludico motoria denominata "20a edizione di “Per le strade di Calliano”. Il ritrovo è alle 18.30 presso il Salone Polivalente di Cavaglià ( Via S. Giovanni Bosco,5), la partenza alle ore 20,00. Percorso: Pianeggiante e collinare su strada asfaltata e sterrata (7000 metri circa). Iscrizione: 6 Euro con pacco gara + buono cena La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Responsabile organizzativo: Luca Beltrami 328-5437145

A Mongrando venerdì 14 agosto c'è la manifestazione organizzata da Anspi La Vetta nell'ambito della Festa Patronale della Madonna Assunta. La manifestazione è aperta a tutti e prevede un percorso di 5 chilometri attraverso le vie di Mongrando. Sarà possibile partecipare sia alla corsa sia alla camminata non competitiva. Il ritrovo è fissato alle 18.30. La partenza della camminata è prevista alle 19.15, mentre la corsa prenderà il via alle 19.30. In palio ci saranno il Trofeo "Eraldo Carta" e il Trofeo "Anspi La Vetta", quest'ultimo intitolato a Luigi (Gino) Accotto, Gabriele Crida, Piero Cullaz, Pier Beppe Guabello, Mario Sasso e Pier Giorgio Sasso. Non mancherà il premio di partecipazione destinato a tutti gli iscritti: 5 euro da spendere nell'area ristorazione della festa. Le premiazioni sono in programma alle 21 nell'area della festa, con premi a estrazione e riconoscimenti anche alle società più numerose. La quota di iscrizione è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 16 anni. Per informazioni è possibile contattare Pier Carlo Vercellino ai numeri 334 2486970 e 015 667277.