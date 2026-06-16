Chiavazza celebra la Festa di San Quirico tra piatti spagnoli, sport e tanta musica!

Anche nel 2026 torna uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità di Chiavazza: la tradizionale Festa di San Quirico, organizzata dalla Parrocchia di Chiavazza, dal Comitato del Carnevale e dal Gruppo Alpini della Sezione di Chiavazza.

Un programma ricco di iniziative accompagnerà residenti e visitatori in diversi momenti di incontro, spiritualità, convivialità e intrattenimento, confermando il forte legame tra le associazioni del territorio e la popolazione.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 20 giugno alle ore 20 con la cena della paella! Per prendere parte alla serata è richiesta la prenotazione al numero 339 6264798.

Domenica 21 giugno il momento centrale sarà rappresentato dalla Santa Messa delle ore 10.30, dedicata agli anniversari di matrimonio. Al termine della funzione religiosa, i partecipanti potranno ritrovarsi per un aperitivo nel giardino parrocchiale.

Giovedì 25 giugno sarà invece il momento dello sport con il tradizionale "Giro della Bertamelina", manifestazione podistica non competitiva con partenza alle ore 19.30 da via Firenze. Solo per i partecipanti alla Corsa non competitiva sarà predisposto un punto ristoro con patatine e fritto di pesce. Alla serata prenderanno parte anche gli ospiti della Casa di Riposo Oasi di Chiavazza, a testimonianza dello spirito inclusivo che caratterizza da sempre l'iniziativa.

La festa si concluderà venerdì 26 giugno alle ore 21 presso il teatro parrocchiale di via Firenze con una rassegna corale che vedrà esibirsi tre apprezzati gruppi del territorio: Campagnola, La Ceseta e VociInsieme. Un appuntamento musicale che offrirà al pubblico l'opportunità di trascorrere una serata all'insegna della tradizione e della cultura corale.