Due giorni di festa a Brusnengo per i Santi Patroni Pietro e Paolo.
Si comincia domenica 28 giugno, con la santa messa solenne in chiesa parrocchiale (ore 10), presieduta dall’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo. Durante la funzione saranno celebrati gli anniversari di matrimonio. Al termine, un rinfresco offerto alla popolazione sarà condiviso dai volontari della Pro Loco.
Lunedì 29 giugno, alla santa messa dei defunti delle 18.30 seguirà il concerto polifonico, tenuto dalla Pro Loco, con orario d’inizio alle 21, sempre in chiesa parrocchiale.