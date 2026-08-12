Ferragosto a Viverone, tre giorni di celebrazioni

In occasione della festa dell’Assunzione, la Parrocchia di Viverone propone tre giornate di appuntamenti religiosi e momenti di condivisione, in programma da venerdì 14 a domenica 16 agosto.
Si comincia venerdì 14 agosto nella chiesa parrocchiale, dove alle 20.30 è prevista la recita del Santo Rosario. A seguire si svolgerà la fiaccolata lungo le vie del paese fino al cimitero, con la statua della Beata Vergine portata dai giovani.
Sabato 15 agosto, alle 10, sempre nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la Messa solenne. Al termine, il Gruppo Parrocchiale curerà un aperitivo conviviale.
Il programma si concluderà domenica 16 agosto. Alle 10.30 partirà dalla chiesa parrocchiale il corteo delle rappresentanze istituzionali diretto all’Oratorio di San Rocco. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa in San Rocco, seguita dalla prolusione del sindaco e da un aperitivo organizzato dall’Amministrazione.
Le celebrazioni saranno accompagnate dalla presenza della Filarmonica Viveronese e del Coro parrocchiale.