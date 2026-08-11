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CULTURA E SPETTACOLI | 11 agosto 2026, 19:45

A Sordevolo, “Echi veneziani”: la musica barocca in Chiesa Parrocchiale FOTO e VIDEO

A Sordevolo, “Echi veneziani”: la musica barocca in Chiesa Parrocchiale FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

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La musica barocca domenica 9 agosto è stata protagonista a Sordevolo con “Echi veneziani”, concerto ospitato nella Chiesa Parrocchiale.

A esibirsi è stata l’Orchestra NISI ArteMusica, con Matteo Trentin all’oboe solista. 

Prima del concerto i visitatori sono stati accompagnati per una visita guidata al Museo della Passione.

L’evento è stato realizzato con il contributo di Fondazione CR Biella nell’ambito del Bando CulturHub.

A Sordevolo, “Echi veneziani”: la musica barocca in Chiesa Parrocchiale FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

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s.zo.

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