Pellegrinaggio zonale a Oropa: domenica 28 giugno in cammino verso il Santuario

È in programma domenica 28 giugno 2026 il Pellegrinaggio Zonale a Oropa, appuntamento di fede e preghiera che accompagnerà le comunità del territorio verso il Santuario.
Per chi parteciperà a piedi, la partenza da Netro è prevista alle 4.30, con ritrovo in piazza davanti alla parrocchia. Lungo il percorso sono previste soste con brevi meditazioni.
Alle 5.30 il gruppo farà tappa a Graglia, davanti alla Casa di Riposo. Sarà possibile unirsi al pellegrinaggio anche da Muzzano, al passaggio davanti alla fermata del pullman Salesiani.
L’ultimo tratto condiviso inizierà alle 7.30 dalle Cave del Favaro, dove è prevista la recita del Santo Rosario.
Chi raggiungerà direttamente Oropa potrà ritrovarsi alle 10.00 davanti alla Basilica Antica. Seguirà la processione solenne, con la partecipazione delle bande di Netro e Donato e della Confraternita di Graglia.
Al termine sarà celebrata la Santa Messa animata dal coro di Netro.