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Music Cafè | 23 giugno 2026, 10:05

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo FOTO e VIDEO

Eventi anche venerdì 26 giugno in piazza Duomo. Tutti i talk saranno condotti dalla giornalista di Repubblica Adele Palumbo.

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Fervono i preparativi per l'arrivo del Concertozzo, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale, in calendario sabato 27 giugno a Biella. Nella mattina di oggi martedì 23 giugno le ditte incaricate stanno già montando il palco in piazza Falcone. Tra gli ospiti attesi Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Per l'occasione da piazza Falcone giovedì e sabato il mercato di piazza Falcone sarà trasferito tra viale Macallè, via Friuli e nell'area di piazza Adua.

Il Concertozzo ha però anche un pre-evento  venerdì 26 giugno in Piazza Duomo dedicato alle associazioni del terzo settore e ad ingresso libero.

Dalle ore 15:00 in piazza si troveranno street food e spazi espositivi delle associazioni. Alle 18, dopo i saluti del Sindaco di Biella Marzio Olivero e una breve cerimonia istituzionale, si proseguirà con il talk “Disabilità e isolamento sociale” con Davide Cesareo Civaschi (chitarrista di Elio e le Storie Tese), Alessandro Ossola (Atleta Paralimpico - Presidente Asd Bionic People) e Alessandro Paoletti (Ottobock - Responsabile marketing e vendite del reparto protesi). Alle 18.45 è in programma il talk “Aumentare i servizi, aumentare i diritti” con Elio, Nico Acampora (PizzAut), il dott. Stefano D’Arrigo (Responsabile ssd sindromi genetiche con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, Fondazione Irccs Istituto Neurologico C. Besta), il dott. Luigi Mazzone (Direttore Neuropsichiatria Infantile Policlinico Tor Vergata e Presidente della Federazione Italiana Scherma), Enrico Pesce (Presidente Confcooperative Federsolidarietà Piemonte), dott. Ignazio Carlo Cattaneo (Direttore Struttura Complessa Psichiatria ASL di Biella) e Maurizio Marrone (Vicepresidente Regione Piemonte e Assessore Politiche Sociali). Tutti i talk saranno condotti dalla giornalista di Repubblica Adele Palumbo. 

La serata proseguirà con la musica. Alle ore 21.00 è previsto il Concerto di Musica Classica con la STO - Symphonic Taxi Orchestra, nata nel 2016 nella quale una particolare attenzione è riservata ai musicisti con disabilità; alle ore 22.30, invece, ci sarà una Live Jam Session a Palazzo Ferrero ospitata dal Biella Jazz Club con ospiti a sorpresa (in caso di maltempo l'evento si sposterà all'interno della Sala Conferenze di Palazzo Ferrero). L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Eventuali offerte libere saranno donate a sostegno delle cause sociali del Concertozzo.

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

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Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

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Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo

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s.zo.

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