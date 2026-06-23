Biella si prepara all'arrivo del Concertozzo FOTO e VIDEO

Fervono i preparativi per l'arrivo del Concertozzo, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale, in calendario sabato 27 giugno a Biella. Nella mattina di oggi martedì 23 giugno le ditte incaricate stanno già montando il palco in piazza Falcone. Tra gli ospiti attesi Tony Hadley, TonyPitony, Valerio Lundini e Carlo Amleto - il palinsesto si arricchisce di nuovi appuntamenti, talk e grandi ospiti. Per l'occasione da piazza Falcone giovedì e sabato il mercato di piazza Falcone sarà trasferito tra viale Macallè, via Friuli e nell'area di piazza Adua.

Il Concertozzo ha però anche un pre-evento venerdì 26 giugno in Piazza Duomo dedicato alle associazioni del terzo settore e ad ingresso libero.

Dalle ore 15:00 in piazza si troveranno street food e spazi espositivi delle associazioni. Alle 18, dopo i saluti del Sindaco di Biella Marzio Olivero e una breve cerimonia istituzionale, si proseguirà con il talk “Disabilità e isolamento sociale” con Davide Cesareo Civaschi (chitarrista di Elio e le Storie Tese), Alessandro Ossola (Atleta Paralimpico - Presidente Asd Bionic People) e Alessandro Paoletti (Ottobock - Responsabile marketing e vendite del reparto protesi). Alle 18.45 è in programma il talk “Aumentare i servizi, aumentare i diritti” con Elio, Nico Acampora (PizzAut), il dott. Stefano D’Arrigo (Responsabile ssd sindromi genetiche con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, Fondazione Irccs Istituto Neurologico C. Besta), il dott. Luigi Mazzone (Direttore Neuropsichiatria Infantile Policlinico Tor Vergata e Presidente della Federazione Italiana Scherma), Enrico Pesce (Presidente Confcooperative Federsolidarietà Piemonte), dott. Ignazio Carlo Cattaneo (Direttore Struttura Complessa Psichiatria ASL di Biella) e Maurizio Marrone (Vicepresidente Regione Piemonte e Assessore Politiche Sociali). Tutti i talk saranno condotti dalla giornalista di Repubblica Adele Palumbo.

La serata proseguirà con la musica. Alle ore 21.00 è previsto il Concerto di Musica Classica con la STO - Symphonic Taxi Orchestra, nata nel 2016 nella quale una particolare attenzione è riservata ai musicisti con disabilità; alle ore 22.30, invece, ci sarà una Live Jam Session a Palazzo Ferrero ospitata dal Biella Jazz Club con ospiti a sorpresa (in caso di maltempo l'evento si sposterà all'interno della Sala Conferenze di Palazzo Ferrero). L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Eventuali offerte libere saranno donate a sostegno delle cause sociali del Concertozzo.