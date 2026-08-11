Mongrando, torna Monbricks: due giorni tra mattoncini Lego® e modellismo - Foto di repertorio

Mongrando si prepara ad accogliere la sesta edizione di Monbricks, la manifestazione dedicata alle costruzioni in mattoncini Lego®, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre al Polivalente di Mongrando.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Mongrando, con il patrocinio del Comune, insieme ad Andrea Brickoso. Il programma comprende un’esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego®, un concorso per piccoli costruttori, attività e laboratori. Sabato l’apertura sarà dalle 14 alle 19, mentre domenica si proseguirà dalle 10 alle 18.

Alla manifestazione si affiancherà la terza edizione di Modellistica, coordinata da Marco Bernardi. Quest’anno al centro dell’iniziativa ci sarà il 170° anniversario della linea ferroviaria Biella-Santhià, con il Progetto Treno Errante. Il pubblico potrà inoltre trovare modellismo dinamico e ferroviario, case di bambole e creazioni in legno.