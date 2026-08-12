Netro, “Agosto in Festa” continua: il programma dei prossimi giorni FOTO

Prosegue con soddisfazione degli organizzatori “Netro Agosto in Festa 2026”, la manifestazione che dall’8 al 16 agosto anima piazza XX Settembre con gastronomia, musica, spettacoli e momenti dedicati alla tradizione locale. Positivo, finora, il riscontro delle prime serate.

Dopo la cena del pesce di sabato 8 agosto, accompagnata dalla musica di Michela La Voce, la grigliata con il concerto de Le Nostre Valli di domenica 9 e lo gnocco fritto con il gioco a quiz “Il Cervellone” di martedì 11, il programma continua oggi, mercoledì 12 agosto. Alle 21.30 sarà la volta del teatro con Paolino e lo spettacolo “La luna an tal sac”.

Giovedì 13 agosto, dalle 20, spazio alla cena tipica piemontese, accompagnata dal duo Cinzia e Milena dell’Orchestra Acquamarina. Il menù comprende tagliere di salumi nostrani con antipasto alla piemontese, lingua in salsa verde, peperoni in bagna cauda, capunet, agnolotti al sugo d’arrosto, sorbetto, bocconcini di cervo con purè, formaggio nostrano e bunet. Il costo è di 27 euro, bevande incluse.

Venerdì 14 agosto, alle 21.30, toccherà alla Banda musicale di Netro, protagonista del concerto in piazza.

Numerosi gli appuntamenti previsti anche per Ferragosto, sabato 15 agosto. Dalle 16 si terranno la mostra dell’artigianato e dell’hobbistica, la musica in piazza e itinerante e l’apertura dell’Ecomuseo del Ferro. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico, mentre alle 23 è previsto lo spettacolo pirotecnico.

La manifestazione terminerà domenica 16 agosto, alle 11.30 in piazza Piave, con la distribuzione della tradizionale polenta concia da asporto, a cura della Banda musicale di Netro.

Il servizio bar sarà aperto tutte le sere.