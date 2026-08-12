Rosazza, Cuba ritrovata e salvata dopo tre ore: "Grazie a chi si è mobilitato"

Pubblichiamo e riceviamo questa bellissima lettera:

"Tommaso e i nonni desiderano ringraziare di cuore tutte le persone che, mercoledì 5 agosto, alle Sellette di Rosazza, sopra la galleria, si sono mobilitate per ritrovare e salvare la nostra Cuba.

Cuba si era allontanata e non era più tornata. Dopo circa 3 ore, un gruppo di ragazzi ,l'ha ritrovata lungo un sentiero, priva di sensi. Hanno immediatamente avvisato le Forze dell'Ordine permettendo così adi attivare i soccorsi. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Biella che con grande professionalità e umanità hanno soccorso Cuba, trasportandola in barella fino a valle permettendoci di portarla urgentemente alla Clinica Veterinaria Biella Vandorno, dove e' stata attentamente monitorata.

Per fortuna,oggi Cuba sta bene e tornata a casa ed e' seguita dal suo veterinario abituale. Non ci sono parole sufficienti pe ringraziare quei ragazzi che l'hanno trovata, Le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco e tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenuto in quelle ore cosi difficili.

Grazie infinite a tuti Voi per averla cercata, curata e soprattutto per averci restituito Cuba"