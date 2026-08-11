Biella, Consiglio comunale su Zumaglini e spostamento del mercato, invitati anche i presidenti di quartiere

Il futuro dei Giardini Zumaglini e il progetto di spostamento del mercato cittadino approderanno in Consiglio comunale. È stata convocata per lunedì 7 settembre alle ore 17, nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Oropa, un’assemblea aperta ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.

All’ordine del giorno c’è un unico punto: la riqualificazione dell’area dei Giardini Zumaglini e lo spostamento del mercato cittadino da piazza Falcone al Villaggio Lamarmora a piazza Vittorio Veneto.

La seduta sarà aperta alla partecipazione dei soggetti espressamente invitati. Tra loro anche i Presidenti di quartiere chiamati a esprimere il parere del Consiglio relativamente allo spostamento del mercato da piazza Falcone e Borsellino ai giardini Zumaglini.

I lavori prenderanno il via alle 17 e si concluderanno alle 22, fatta salva la necessità di proseguire fino alla conclusione della trattazione dell’unico punto inserito all’ordine del giorno.