Rally Lana Storico 2026: oltre 120 iscritti e il ritorno di Liatti e Fassina FOTO e VIDEO

A meno di due settimane dallo svolgimento della quindicesima edizione del Rally Lana Storico, in calendario venerdì 26 e sabato 27 giugno, nella mattina di oggi mercoledì 17 giugno a Biella presso la Fondazione Fila Museum sponsor della manifestazione, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell'evento organizzato da Veglio 4×4 in collaborazione con l’Automobile Club Biella. Presenti in via Cavour oltre al presidente ACI Andrea Gibello, Giuseppe Graziola per il Lessona Summer Festival, Edoardo Maiolatesi e Giacomo Moscarola per il Comune di Biella, Mauro Bocchio Vicepresidente Aci Biella, Gabriele Bodo presidente della commissione sportiva ACI Biella e Michele Prina Mello Presidente Vaglio 4X4.

Tra le novità di questa edizione la ripresa in diretta della nuova prova speciale “Lessona – Piero Giardino”, sia nel passaggio serale del venerdì, sia nei due previsti il sabato; durante il prologo serale le evoluzioni delle vetture in gara saranno proiettate sul maxi schermo allestito al Lessona Summer Festival, ma anche trasmesse sui canali di ACI Sport TV via web e sul canale 228 della piattaforma Sky. Non solo: è stata confermata la presenza del pilota di casa Piero Liatti che correrà nella categoria “auto classiche” al volante di una Subaru Impreza Gruppo A, rievocando nella memoria dei tifosi i prestigiosi risultati ottenuti al volante della vettura giapponese, e di “Tony” Fassina con un’Opel Ascona 400 del tutto simile a quella con cui vinse titolo italiano ed europeo. Due presenze di prestigio che andranno a sommarsi ai tanti habitué del mondo dei rally storici e non, attesi protagonisti del quinto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Auto Classiche. Oltre a essi il Rally Lana Storico nella tipologia Rally Storico di Regolarità, saprà richiamare come negli anni scorsi, gli esperti della regolarità a media per le due gare – media “60” e “50” – anch’esse titolate tricolori.

In attesa della chiusura delle iscrizioni fissata per le 18 di venerdì 19 giugno, ad oggi si contano circa 120 equipaggi iscritti per la gara di velocità, 40 per il Rally Storico di Regolarità.

Questo il programma delle due giornate: venerdì 26 giugno l’Hotel Agorà inizierà dalle 10 a ricevere gli equipaggi iscritti per la procedura delle verifiche sportive, a cui farà seguito mezz’ora più tardi quella delle tecniche negli adiacenti Giardini Zumaglini. Alle 19 al centro commerciale “Gli Orsi” la partenza del rally e la disputa della prima prova nella quale saranno le A112 del Trofeo le prime a dare spettacolo; a seguire il riordino al “Lessona Eventi” a cui farà seguito l’ingresso in riordino notturno a partire dalle 21.05. Alle 8,30 di sabato 27 il rally ripartirà per affrontare le successive otto speciali inframezzate da due riordini a Cossato e un terzo a “Gli Orsi” seguito, quest’ultimo, dal parco assistenza. L’arrivo è previsto alle 18.26 seguito dalla cerimonia delle premiazioni sul palco.