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EVENTI | 11 agosto 2026, 08:10

“Insieme per il lavoro”, a Biella un incontro su contratti e bilateralità

Giovedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 16.30, la Camera di Commercio di Biella ospiterà l’incontro “Insieme per il lavoro – Contrattazione e bilateralità”, rivolto a imprese e lavoratori.

“Insieme per il lavoro”, a Biella un incontro su contratti e bilateralità

“Insieme per il lavoro”, a Biella un incontro su contratti e bilateralità

L’iniziativa nasce dopo la sottoscrizione, il 1° agosto 2025, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie, occhialeria, chimica, gomma-plastica, vetro e ceramica.

L’appuntamento servirà ad approfondire le principali novità contrattuali, le ricadute sulla gestione aziendale e gli strumenti messi a disposizione dalla bilateralità artigiana, favorendo il confronto tra imprese e rappresentanze dei lavoratori.

Dopo i saluti istituzionali delle 14.30, alle 14.40 si parlerà di contrattazione collettiva con Francesca Demartis e Marta Bovolenta. Alle 15.30 spazio alla bilateralità con Valentina Orsella, Caterina Viscuso e Alessandra Ranghetti.

L’incontro si terrà nella sede della Camera di Commercio di Biella, in via Aldo Moro 15, sala formazione al secondo piano.

G. Ch.

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