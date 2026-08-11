“Insieme per il lavoro”, a Biella un incontro su contratti e bilateralità

L’iniziativa nasce dopo la sottoscrizione, il 1° agosto 2025, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie, occhialeria, chimica, gomma-plastica, vetro e ceramica.
L’appuntamento servirà ad approfondire le principali novità contrattuali, le ricadute sulla gestione aziendale e gli strumenti messi a disposizione dalla bilateralità artigiana, favorendo il confronto tra imprese e rappresentanze dei lavoratori.
Dopo i saluti istituzionali delle 14.30, alle 14.40 si parlerà di contrattazione collettiva con Francesca Demartis e Marta Bovolenta. Alle 15.30 spazio alla bilateralità con Valentina Orsella, Caterina Viscuso e Alessandra Ranghetti.
L’incontro si terrà nella sede della Camera di Commercio di Biella, in via Aldo Moro 15, sala formazione al secondo piano.