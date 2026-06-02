BiellaDanza 2026: la città si prepara a celebrare vent’anni di danza, formazione e comunità FOTO

BiellaDanza 2026: la città si prepara a celebrare vent’anni di danza, formazione e comunità - Credit Matteo Cerreia e Foto Trevisan

Biella si appresta a vivere un’estate speciale: dal 27 giugno al 4 luglio 2026 torna BiellaDanza, la rassegna che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione. Un traguardo importante per un progetto che, come si legge nel pieghevole ufficiale, “ha costruito un’identità solida, diventando punto di riferimento per giovani danzatori, insegnanti e famiglie”.

In vent’anni, BiellaDanza ha saputo intrecciare formazione, spettacolo e partecipazione, contribuendo alla crescita culturale della città e rafforzando il legame tra danza e territorio. L’edizione 2026 conferma questa vocazione, presentandosi come un progetto diffuso, capace di trasformare Biella in un vero e proprio palcoscenico urbano.

Si parte il 27 giugno con “In Urbana”: la danza invade il centro città

L’inaugurazione è in programma sabato 27 giugno alle 17.30 con In Urbana, una grande performance collettiva che porterà le scuole di danza del territorio dalle vie di Piazza Vittorio Veneto fino a Piazza De Agostini.

Strade, piazze e scorci urbani diventeranno un palcoscenico a cielo aperto, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e condivisa. Un modo per far uscire la danza dai luoghi tradizionali e incontrare la città, coinvolgendo residenti, famiglie e visitatori.

Dal 28 giugno al 4 luglio: una settimana di formazione all’Opificiodellarte

Il cuore della rassegna sarà lo Stage BiellaDanza, ospitato all’Opificiodellarte (via De Agostini 7). Una settimana di corsi per bambini, ragazzi e adulti, con insegnanti di grande esperienza e profilo nazionale e internazionale.

Tra i docenti 2026:

Giuseppe Della Monica – Danza classica (28–30 giugno)

– Danza classica (28–30 giugno) Antonio Aguila – Danza classica (1–4 luglio)

– Danza classica (1–4 luglio) Sonia De Cillis – Danza classica bimbi (28 giugno–4 luglio)

– Danza classica bimbi (28 giugno–4 luglio) Luciano Di Natale – Danza modern (28 giugno–4 luglio)

– Danza modern (28 giugno–4 luglio) Attila Rónai – Danza contemporanea (1–4 luglio)

– Danza contemporanea (1–4 luglio) Sabrina Colombo – Danza classica e modern bimbi (28 giugno–4 luglio)

– Danza classica e modern bimbi (28 giugno–4 luglio) Alessio Barbarossa – Danza contemporanea (28–30 giugno)

– Danza contemporanea (28–30 giugno) Dott.ssa Annamaria Salzano – Riequilibrio posturale (1–3 luglio)

– Riequilibrio posturale (1–3 luglio) Luisella Cappa Verzone – Danza classica bimbi (28 giugno–4 luglio)

La direzione artistica è affidata a Claudia Squintone, con la gestione progettuale di Eleonora Celano e il coordinamento di Rosy Brusaferro.

Eventi collaterali: Biella diventa “una città che danza”

Anche quest’anno BiellaDanza coinvolgerà il tessuto commerciale e culturale cittadino con iniziative diffuse:

Il braccialetto dei negozi uniti per BiellaDanza

Distribuito agli allievi delle scuole di danza, offrirà sconti nei negozi aderenti e vetrine a tema danza, creando un’atmosfera condivisa in tutta la città.

Mostra fotografica diffusa “Una città che danza”

Le vetrine del centro ospiteranno immagini che raccontano vent’anni di spettacoli, studio e vita artistica, trasformando Biella in una galleria a cielo aperto.

Mostra “Il gesto e l’istante” – Fotoclub Biella

Inaugurazione domenica 28 giugno alle 18 all’Opificiodellarte.

Una selezione di scatti dedicati al lavoro, alla concentrazione e alla passione dei giovani danzatori.

Spettacoli gratuiti in Piazza Duomo

Ogni sera, alle 21.15, Piazza Duomo ospiterà spettacoli aperti al pubblico:

30 giugno – “Talenti in luce”

Una serata dedicata ai giovani danzatori del territorio e agli allievi oggi in formazione professionale.

Una serata dedicata ai giovani danzatori del territorio e agli allievi oggi in formazione professionale. 1 luglio – “Transizioni”

Con DAM Danza Arte Movimento, Adriana Cava Dance Company e Art’è Danza: un viaggio tra classico, neoclassico, modern, jazz e contemporaneo.

Con DAM Danza Arte Movimento, Adriana Cava Dance Company e Art’è Danza: un viaggio tra classico, neoclassico, modern, jazz e contemporaneo. 2 luglio – “Swing: radici e riflessi”

Con Crazy Swing Hornet, per un racconto danzato tra tradizione e trasformazione.

Con Crazy Swing Hornet, per un racconto danzato tra tradizione e trasformazione. 4 luglio – “Giovani in scena”

Lo spettacolo conclusivo con le coreografie studiate durante lo stage: un momento di festa che riunisce allievi, famiglie e città.

Un festival che appartiene alla comunità

BiellaDanza 2026 conferma la sua natura di progetto culturale radicato nel territorio, capace di unire formazione, spettacolo e partecipazione. Come recita il pieghevole, “la danza diventa incontro, relazione e festa condivisa”.

Un’edizione che celebra vent’anni di storia, ma soprattutto un patrimonio artistico che continua a crescere insieme alla città.