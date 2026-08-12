 / SPORT

SPORT | 12 agosto 2026, 15:46

Calcio, Città di Cossato: Mister Beppe Schinaia all’Under 15

Al suo fianco ci sarà Mister Maurizio Rossetti

Calcio, Città di Cossato: Mister Beppe Schinaia all’Under 15

Calcio, Città di Cossato: Mister Beppe Schinaia all’Under 15

L’Under 15 del Città di Cossato ha il suo nuovo condottiero! 

La società è lieta di annunciare la nomina di Mister Beppe Schinaia alla guida della nostra formazione Under 15.
Allenatore qualificato UEFA, Mister Schinaia approda a Cossato dopo diverse esperienze maturate nel settore giovanile di alcune società della zona, con particolare esperienza proprio nella categoria Giovanissimi.

Un profilo tecnico e umano che va ad arricchire il nostro progetto di crescita del settore giovanile, con l’obiettivo di accompagnare i nostri ragazzi in un percorso di formazione, crescita e passione per il calcio. 

Al suo fianco ci sarà Mister Maurizio Rossetti, allenatore patentato e ormai punto di riferimento del nostro settore giovanile, che da tre anni fa parte dello staff tecnico del Città di Cossato.
Una coppia tecnica pronta a lavorare insieme per costruire un gruppo unito, competitivo e soprattutto capace di crescere dentro e fuori dal campo.
 

c.s. Città di Cossato, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore