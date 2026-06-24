Oropa, un nuovo laboratorio per i Pollicini Verdi: le aperture di luglio e agosto al Giardino Botanico (foto di repertorio)

Pollicini Verdi

Il programma di "Tutto intorno a un albero", sostenuto dal Bando EducAzione di Fondazione CR di Biella, continua sabato 27 giugno, alle 15.30, con il secondo appuntamento dei "Pollicini Verdi", un laboratorio naturalistico-creativo per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni.

Il favoloso mondo dei fiori. Partiamo alla scoperta dei fiori, cerchiamoli, studiamoli con attenzione e usiamoli per creare un quadretto variopinto.

Riservato a max 10 partecipanti.

È in distribuzione il pieghevole con tutte le attività previste, anche disponibile in formato elettronico sul sito www.gboropa.it, dove è possibile trovare i riferimenti per informazioni e prenotazioni

Luglio al Giardino Botanico

A luglio il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (orario continuato). Visita guidata inclusa nel biglietto d'ingresso nei giorni festivi alle 11 e 15.30. Attenzione! Nelle giornate di pioggia il Giardino rimane chiuso.

Dove siamo

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica Superiore del Santuario di Oropa, il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino al parcheggio più capiente di Oropa. Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.