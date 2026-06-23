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SPORT | 23 giugno 2026, 09:00

A Gaglianico torna la Staffetta delle Province

Il programma di quest’anno prevede un percorso di 306 chilometri

A Gaglianico torna la Staffetta delle Province, nella foto l'edizione 2025

A Gaglianico torna la Staffetta delle Province, nella foto l'edizione 2025

Venerdì 26 giugno dal palco delle festa di San Pietro di Gaglianico verrà dato il via alla Staffetta delle Province organizzata da gruppo Broc Trotters del paese. Primo a partire sarà Mario De Nile chiuderà la staffetta Enrico Donzelli.

Il programma di quest’anno prevede un percorso di 306 chilometri che dopo avere toccato tutte le province vedrà il suo termine domenica 28 giugno in Piazza Della Repubblica dove ad accogliere l’ultimo staffettista ci saranno tutti i partecipanti all’evento, le autorità del paese, la banda Giacomo Puccini di Gaglianico con Don Paolo Loro Milan e Stefania Sartori, Presidente del comitato di di San Pietro che con con i suoi oltre 100 volontari organizzerà il pranzo per tutti i presenti. 

I Broc Trotters sono un gruppo di Gaglianichesi che fin dal lontano 1983 organizza la Staffetta  che riunisce molte famiglie e gruppi di amici a vivere quest’anno due giorni insieme percorrendo le strade della Regione. Protagonista la Pro Loco di Gaglianico con il Presidente Roberto Aina con il supporto per l’organizzazione dei sempre inossidabili Paolo Garizio e Daniele Scudellaro e gli oltre 20 membri dello staff.

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c.s., s.zo.

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