OrizzontARTI, a Cossato la Fiera delle Passioni e dei Talenti

Orizzonti Creativi APS ETS, in sinergia con gli Assessorati di Cultura ed Eventi e Politiche Giovanili e con il patrocinio della Città di Cossato, presenta OrizzontARTI, Fiera delle Passioni e dei Talenti. L’evento si svolgerà, sabato 27 giugno, dalle 16 alle 22, in piazza Elvo Tempia, ex Piazza del Mercato, con esposizioni di testi letterari, opere artistiche, incontri con scrittori, fumettisti, grafici, pittori, scultori, lettori, musicisti, enti e associazioni Un sabato pomeriggio dedicato a letteratura, arte, musica e laboratori in compagnia di scrittori, attori, pittori e musicisti del panorama biellese.

OrizzontARTI, Fiera delle Passioni e dei Talenti è un evento per promuovere la scoperta delle proprie passioni a volte nascoste. Attraverso le loro opere esposte e laboratori interattivi gli autori del territorio dell'Associazione Orizzonti Creativi (scrittori, artisti visivi, attori, lettori, musicisti) condivideranno i loro talenti per far scoprire ai visitatori le passioni (lettura, scrittura, pittura, poesia, musica) che a volte non si ha il coraggio e l'occasione di sperimentare. L'evento è per tutti, ma si auspica la presenza di un pubblico giovane a cui offrire occasioni di incontro con scrittori, lettori, attori, artisti visivi, artisti delle relazioni e musicisti legati al territorio biellese.

Si tratta di una vetrina culturale e artistica, un’occasione per lasciarsi trasportare nel mondo della letteratura e della cultura. Sarà un appuntamento incentrato su libri, letteratura, poesia, recitazione, laboratori per bambini, ragazzi e adulti, esposizioni artistiche e momenti musicali, al fine di coinvolgere, soprattutto, i più giovani. Non è soltanto un evento, ma un progetto di comunità. Nasce dall’esigenza di offrire uno spazio di dialogo strutturato e inclusivo tra il pubblico, giovane e adulto, istituzioni e associazioni.

OrizzontARTI, Fiera delle Passioni e dei Talenti, oltre alle presentazioni di libri, incontri con gli autori, dialoghi, letture animate, momenti musicali, mostre, estemporanee, prevede numerosi laboratori e prevede la partecipazione attiva del pubblico. Non servono direzioni dettate dalla "bussola". Ognuno ne può trovare apposta per sé! Nel cuore della città di Cossato, in Piazza Elvo Tempia, saranno allestiti gli stand espositivi delle opere letterarie e artistiche. Saranno esposte le opere artistiche di Fumettisti, Grafici, Pittori e Scultori. Sul palco naturale, presente in piazza, si avvicenderanno gli artisti che presenteranno e commenteranno le loro opere. Si prevedono, quindi, presentazioni di libri, incontri con gli autori, dialoghi, letture animate e reading di poesia, presentazione delle opere degli artisti visivi, momenti musicali.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione degli assessorati alla cultura e politiche giovanili del Comune di Cossato, gode del sostegno del Bando Eventi della Fondazione CRB, al contributo della Fondazione CRT e al supporto del CTV di Biella, si svolgerà nel cuore della città di Cossato e si avvarrà della collaborazione di numerose associazioni ed enti del territorio, tra le quali: Big Picture Learning, Harambee, Urban Kintsugi. “L’evento di sabato 27 giugno è una novità assoluta per Cossato - spiega Mariano Zinno, assessore alla Cultura ed Eventi - Puntiamo molto sull’aspetto interattivo tra il pubblico e gli artisti biellesi che parteciperanno a quella che sarà una vera e propria fiera dei talenti”. “Crediamo - afferma Barbara Imperadori, assessore con delega alle Politiche Giovanili - che portare la cultura negli spazi pubblici significhi anche dare ai giovani la possibilità di incontrare nuovi interessi, talenti e forme di espressione. Non possiamo scegliere le loro passioni ma possiamo creare le condizioni perché le incontrino. Spesso basta un incontro inatteso per accendere una curiosità destinata a crescere nel tempo”.

In caso di condizioni meteorologiche incerte l’evento si svolgerà nella zona del Mercato Coperto. L’Associazione Orizzonti Creativi APS ETS, realtà culturale radicata sul territorio biellese, nasce con l'obiettivo di favorire tutte le forme d'arte espresse dagli Autori/Artisti del territorio e promuoverne la condivisione. La sua missione è trasformare la cultura in un’esperienza viva e partecipata.