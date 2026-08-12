Torrazzo, Festa dell’Assunta: Croce Rossa e Polizia in campo per l’incontro educativo, annullati i fuochi

Il perdurare dell’emergenza legata alla siccità e alla carenza idrica ha imposto una modifica al programma delle festività dell’Assunta a Torrazzo. È stato infatti annullato il consueto spettacolo pirotecnico del 14 agosto, organizzato dalla Pro Loco Torrazzo APS in occasione della Festa Patronale.

La decisione è legata alle condizioni di emergenza che continuano a interessare il territorio e alla necessità di evitare attività che possano aumentare i rischi in una situazione caratterizzata dalla siccità.

Il programma della giornata prevede comunque un appuntamento dedicato alla sicurezza e alla sensibilizzazione. Dalle 10, nel campo 3 del Bocciodromo della Serra, saranno presenti la Croce Rossa, per un incontro educativo, e una volante della Polizia, nell'ambito delle iniziative rivolte alla cittadinanza. Non ci saranno invece i Vigili del Fuoco che erano stati invitati, impegnati in queste ore nell'importante incendio che sta interessando la zona del Monte Barone.