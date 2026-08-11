Oropa celebra l’Assunta: Messe, fiaccolata, concerti, visite ed escursioni

Celebrazioni religiose, concerti, visite guidate ed escursioni scandiranno la settimana dell’Assunta al Santuario di Oropa, con un calendario di appuntamenti fino a domenica 16 agosto.

Le funzioni per la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria inizieranno venerdì 14 agosto nella Basilica Antica, con le Messe delle 16.30 e delle 18.15.

Sabato 15 agosto le celebrazioni prenderanno il via alle 7.30 nella Basilica Antica, dove seguirà una seconda Messa alle 9. Alle 10.30, nella Basilica Superiore, sarà celebrata la Messa solenne. Al termine, in processione, saranno offerte alla Madonna le rose benedette. Un’altra funzione è prevista alle 12 nella Basilica Superiore, mentre nella Basilica Antica le Messe saranno celebrate alle 16.30 e alle 18.15. Alle 21 si terrà la fiaccolata presieduta da monsignor Farinella, vescovo di Biella.

Giovedì 13 agosto, alle 11, tornerà la visita al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Alle 21 sarà invece aperta la Biblioteca storica per l’iniziativa sotto le stelle curata da Fabrizio Gremmo.

Venerdì 14 agosto il programma proseguirà alle 11 con il Cimitero Monumentale e, alle 21, con il concerto d’organo di Sebastiano Domina nella Basilica Antica.

Sabato 15, oltre alle celebrazioni dell’Assunta, alle 9.15 partirà l’escursione guidata al Lago del Mucrone, con ritrovo al piazzale della Busancano. Alle 11 è in programma la visita al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, seguita alle 15 da quella al Sacro Monte.

La settimana si concluderà domenica 16 agosto: alle 10 è prevista l’escursione guidata alla Galleria di Rosazza e alle 11 l’ultimo appuntamento con la visita al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia.