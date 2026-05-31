Tante cose da fare a Biella domenica 31 maggio

Domenica 31 maggio

- Tollegno, “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”

- Salussola Vigellio, BirraldoBrulè festa delle birre biellesi

- Ponderano, mostra mercato della toma in piazza della concordia

- Castelletto Cervo, Motobrulè

- Lessona, 70° anniversario Gruppo Alpini

- Muzzano, mostra auto d'epoca

- Rovasenda, festa patronale

- Oropa, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, luna park

- Valdengo, Valdengo in festa ore 9 torneo di calcio, ore 10 concorso scultura legno, ore 21 disco

- Oropa, spettacolo itinerante di Teatrando tra le cappelle Odo voci fuor dalle cappelle

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Salussola Chiesa di San Nicola da Tolentino, SUONI IN MOVIMENTO Quintetto Bislacco dalle 17

- Masserano, parco Arcobelano Beltane Pagan Festival

- Candelo, ore 20,30 Le donne che cambiarono l'Italia, rappresentazione a cura del circolo Mosaico al Polivalente

- Pollone, Conca dei Rododendri passeggiata per vedere fioriture

- Biella, 4° Rally Lana Revival

MOSTRE

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice" , un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 19 luglio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Candelo, “Pedalando verso il voto”, allestita presso la Sala Cerimonie del Ricetto di Candelo dal 23 maggio al 2 giugno

- Pollone, "Escursionando" fino al 14 giugno

- Biella, BI-BOx - APS, via Italia 38 "Contemporanea. Parole e storie di donne e Voci di donne"