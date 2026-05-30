Lessona celebra i 70 anni degli Alpini: un fine settimana di iniziative

Sono entrati nel vivo questa mattina i festeggiamenti per il 70° anniversario del Gruppo Alpini di Lessona, una ricorrenza tra momenti istituzionali, tradizioni e occasioni di incontro per la comunità.

La giornata si è aperta alle 9.30 con il ritrovo presso la chiesetta di San Rocco e la successiva processione verso San Gaudenzio a cui si sono uniti gli Alpini di Casapinta. Qui è stata celebrata la Santa Messa, seguita dalla benedizione dei lavori di restauro e da un aperitivo offerto ai presenti.

Nel pomeriggio, dalle 14, spazio alle iniziative aperte a tutti con le passeggiate itineranti, partite dall’Arci Castello, e con le rappresentazioni a tema dedicate alla storia e alle tradizioni del territorio, accompagnate dai giochi di una volta che hanno coinvolto adulti e bambini.

Il programma prosegue con la merenda prevista alle 17.30 e culminerà questa sera alle 21 al palazzetto con un appuntamento speciale che vedrà protagonista Silvio “Gnaro” Mondinelli. L'alpinista bergamasco è tra i pochissimi al mondo ad aver conquistato tutti i 14 Ottomila senza l'ausilio di ossigeno supplementare e porterà la sua testimonianza di sport, montagna e resilienza. Alla serata parteciperà anche il Coro Cesare Rinaldo.

Un fine settimana di celebrazioni che rende omaggio ai 70 anni di attività del Gruppo Alpini di Lessona, punto di riferimento per la vita associativa e il volontariato locale, e che continua a rappresentare un importante patrimonio di valori, memoria e servizio alla comunità.

Domenica sarà la volta della cerimonia dell’alzabandiera davanti al monumento degli Alpini, in piazza Sella (ore 9), da cui partirà la sfilata verso l’opera commemorativa dedicata ai Caduti, con la partecipazione della Fanfara Valle Elvo e dell’Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti. La giornata vedrà anche il saluto delle autorità (ore 10.15), la consegna della Costituzione ai neomaggiorenni (ore 10.30), la Santa Messa in Palazzetto celebrata da don Fulvio Dettoma (ore 11) e l’aperitivo offerto (ore 12). Le celebrazioni si concluderanno alle 12.45 con il pranzo alpino presso l’area feste di Lessona.