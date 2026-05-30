Quarona in Valsesia si prepara al “Riverside Festival”: musica e giovani protagonisti a Doccio

Il Comune di Quarona, con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco sta organizzando per i giorni 11-12-13 e 14 giugno la V^ Edizione del “RIVERSIDE FESTIVAL”, manifestazione Valsesiana a carattere musicale, che si svolgerà nell’area del Gabbio di Doccio dove già negli scorsi anni si sono tenute le precedenti edizioni con grande affluenza di pubblico e piena soddisfazione degli organizzatori.

Il RIVERSIDE Festival, ha il potenziale per continuare ad essere un appuntamento annuale di riferimento per la Valsesia, coniugando cultura, turismo e inclusione sociale.

Punti cardine della manifestazione sono:

· Promozione della cultura musicale: Offrire una piattaforma ai giovani musicisti emergenti per esibirsi e farsi conoscere dal pubblico.

· Inclusione sociale: Favorire la partecipazione attiva di persone provenienti da diverse fasce di popolazione, con un'attenzione particolare a situazioni di fragilità.

· Accesso alla cultura: Migliorare l'accesso alla cultura musicale per tutta la comunità locale, promuovendo la partecipazione a eventi gratuiti e inclusivi.

Gli scopi dell’iniziativa sono diversi:

1) Dare visibilità e qualificare il nostro territorio nell'ambito produttivo, sociale e culturale.

2) Dare spazio ai giovani della zona, valorizzando le loro qualità artistiche e musicali

3) Creare spazi e attività con giochi di squadra che coinvolgano bambini e ragazzi con disabilità favorendone l’inclusione e l’integrazione.

4) Dare spazio alle associazioni di volontariato, le quali potranno far conoscere ulteriormente le loro attività in un luogo sicuro, dove i giovani e le famiglie possono stare insieme, e facilmente accessibile anche per chi arriva da lontano.

5) Sensibilizzare e avvicinare i giovani alla realtà del volontariato

6) Sfruttare gli spazi all’aperto per famiglie e giovani organizzando momenti educativi, di ascolto, di confronto e di inclusione.

Il Comune di Quarona è stato dichiarato “Comune Inclusivo” e durante l’evento è previsto lo spazio per attività ludiche che coinvolgano bambini e ragazzi, anche con disabilità, finalizzate al rispetto degli scopi riportati sopra. La partecipazione dei ragazzi disabili alle attività e ai giochi di squadra, con il sostegno e l’attenzione delle associazioni presenti, è un aspetto fondamentale degli obiettivi e della finalità dell’amministrazione comunale.

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