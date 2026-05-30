Roppolo, il 2 giugno torna “A spasso con gli Alpini”

Una giornata all’aria aperta tra natura, convivialità e tradizione alpina. Martedì 2 giugno 2026 il Gruppo Alpini Viverone-Roppolo organizza “A spasso con gli Alpini”, iniziativa aperta a grandi e piccoli lungo un percorso pensato per tutte le età.

L’evento si svolgerà a Roppolo con ritrovo e iscrizioni fissati alle ore 8.45 presso la chiesetta di San Vitale. La partenza della camminata è prevista alle 9.15.

Durante il tragitto saranno allestite alcune tappe ristoro con colazione e aperitivo, mentre al termine della manifestazione i partecipanti potranno prendere parte alla tradizionale “Grigliata Alpina”.

L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Alpini Viverone Roppolo della sezione ANA di Biella, punta a offrire un momento di aggregazione e condivisione immerso nel territorio e nella cultura alpina.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro giovedì 28 maggio 2026. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3384465323 oppure 3355951650.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata.