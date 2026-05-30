I computer quantistici arrivano a Biella: Marco Secco a "Nel mondo a venire"

Il 6 giugno 2026, a Biella, Marco Secco porterà sul palco di uno dei festival sull'innovazione più importanti del Nord Italia un tema che sembrava fantascienza fino a pochi anni fa: il quantum computing. CISO e consulente strategico in cybersecurity, è tra gli speaker selezionati per l'edizione 2026 di "Nel mondo a venire".

Un festival che guarda avanti

"Nel mondo a venire" non è la solita conferenza tecnologica. È un ecosistema di idee, pensato per chi vuole capire davvero dove sta andando il mondo, non per sentirsi dire che "tutto cambierà", ma per capire come affrontare concretamente il cambiamento. L'edizione 2026 si terrà il 6 giugno 2026 presso il SellaLab di Biella, con una giornata ricca di speaker, workshop, webinar e momenti di confronto distribuiti in quattro sale tematiche.

Sul palco si alterneranno esperti di intelligenza artificiale, marketing digitale, sostenibilità, finanza e, appunto, tecnologie quantistiche. Un programma pensato per imprenditori, manager e professionisti che vogliono arrivare preparati a ciò che verrà.

Marco Secco sul palco: dal bit al qubit

Marco Secco, CISO, cybersecurity strategic advisor e voce di riferimento, terrà il suo intervento alle 16:40 nella Sala Mostre, con uno speech dal titolo:

"Dalla informazione al bit quantistico: capire la rivoluzione del quantum computing"

L'obiettivo è ambizioso ma necessario: spiegare in modo accessibile uno dei temi più complessi e fraintesi della tecnologia contemporanea. Niente gergo tecnico incomprensibile, nessuna promessa apocalittica. Solo una bussola chiara per orientarsi.

Cos'è davvero un computer quantistico?

Per capire perché questo argomento merita attenzione, partiamo da un'analogia semplice. Immaginate di dover trovare l'uscita da un labirinto enorme. Un computer tradizionale si comporta come un esploratore che prova ogni singolo corridoio, uno dopo l'altro, finché non trova la via d'uscita. Un computer quantistico, invece, è come se potesse esplorare tutti i corridoi contemporaneamente e trovare la soluzione in una frazione del tempo.

Perché è importante per le aziende?

Non si tratta di fantascienza. Già oggi, aziende come IBM, Google e una serie di startup stanno costruendo macchine quantistiche funzionanti. E nei prossimi anni, questa tecnologia cambierà radicalmente interi settori:

Finanza e banche: ottimizzazione di portafogli e gestione del rischio in tempo reale su scale impossibili oggi.

Sanità e farmaceutica: simulazione di molecole per scoprire nuovi farmaci in mesi invece che decenni.

Logistica e trasporti: calcolo delle rotte ottimali per flotte enormi, in tempo reale.

Cybersecurity: e qui arriva la parte più delicata. I computer quantistici potrebbero rendere obsoleti gli attuali sistemi di cifratura su cui si basa internet. Banche, dati personali, comunicazioni aziendali: tutto quello che oggi consideriamo protetto potrebbe non esserlo più.

È proprio quest'ultimo punto che Marco Secco conosce meglio di chiunque altro: da anni lavora al crocevia tra sicurezza informatica e nuove tecnologie, e sarà in grado di spiegare non solo le opportunità, ma anche i rischi concreti che le imprese devono iniziare a considerare oggi; non domani.