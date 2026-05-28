Alpini di Lessona in festa per i 70 anni del gruppo

Storico anniversario per la comunità di Lessona che, tra qualche giorno, prenderà parte ai festeggiamenti dei 70 anni del gruppo degli Alpini.

Si comincia alle 9.30 di sabato 30 maggio, con il ritrovo nella chiesetta di San Rocco e la processione verso San Gaudenzio. Qui, dopo la Santa Messa, avrà luogo la benedizione dei lavori di restauro, assieme all’aperitivo offerto. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, partiranno le passeggiate itineranti aperte a tutti (con ritrovo all’ARCI Castello) e le rappresentazioni a tema con i giochi di una volta. Alla merenda delle 17.30 seguirà la serata speciale in palazzetto (ore 21) in compagnia di Silvio “Gnaro” Mondinelli e con la partecipazione del Coro Cesare Rinaldo. L’alpinista è uno dei pochi al mondo ad aver raggiunto tutte le 14 vette più alte al mondo senza l’uso di ossigeno supplementare.

Domenica, invece, sarà la volta della cerimonia dell’alzabandiera davanti al monumento degli Alpini, in piazza Sella (ore 9), da cui partirà la sfilata verso l’opera commemorativa dedicata ai Caduti, con la partecipazione della Fanfara Valle Elvo e dell’Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti. La giornata vedrà anche il saluto delle autorità (ore 10.15), la consegna della Costituzione ai neomaggiorenni (ore 10.30), la Santa Messa in Palazzetto celebrata da don Fulvio Dettoma (ore 11) e l’aperitivo offerto (ore 12). Le celebrazioni si concluderanno alle 12.45 con il pranzo alpino presso l’area feste di Lessona.