Valdilana, torna a Valle Mosso lo Splash Volley

Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento sta per animare l’estate biellese: domenica 14 giugno torna, infatti, a grande richiesta, lo Splash Volley, il torneo di pallavolo in acqua organizzato dal comitato organizzatore del S. Eusebio Summer Festival di Valle Mosso con il contributo dell’Associazione “Passaggio a Oriente”.

L’evento si svolgerà presso l’Oratorio di Valle Mosso, dietro la Chiesa (in Corso Roma 44/A), ed è rivolto a tutti, dai 15 ai 99 anni. Le squadre potranno essere composte da un minimo di 6 fino a un massimo di 8 giocatori, comprese due riserve.

Il ritrovo è previsto alle 9 con servizio colazione aperto ai partecipanti e agli amici, prima dell’inizio delle sfide che trasformeranno l’area in un grande campo di gioco e socialità.

Le iscrizioni chiuderanno sabato 6 giugno. Per partecipare o richiedere informazioni, è possibile contattare il numero 329-3121037 (su WhatsApp) oppure consultare le pagine social (Facebook e Instagram) del S. Eusebio Summer Festival, dove è disponibile anche il regolamento completo.

“Il torneo di Splash Volley - concludono gli organizzatori - si conferma così un appuntamento capace di unire sport, aggregazione e spirito estivo in una giornata pensata per coinvolgere tutto il territorio. Rivolgiamo un ringraziamento particolare all’Associazione Passaggio a Oriente che, da alcuni anni, sostiene l’iniziativa e supporta il nostro comitato nell’organizzazione di alcuni eventi e tutti gli sponsor che rendono possibile questo momento di aggregazione e di svago”.