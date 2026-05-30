I ragazzi della Comunità AISE di Caprile restaurano la fontana della Frazione Persica

È tornata al suo antico splendore la storica fontana della frazione Persica, luogo che dal 1994 ospita la comunità terapeutica dell’Associazione AISE. Il restauro è stato completato nelle scorse settimane grazie al lavoro volontario dei ragazzi della comunità, affiancati dagli educatori, che hanno dedicato numerose ore all’intervento di recupero.

L’opera ha permesso di restituire alla collettività un bene che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita del borgo, contribuendo alla valorizzazione e alla cura di uno spazio pubblico particolarmente significativo per i residenti.

«Per i nostri ragazzi non si è trattato semplicemente di un lavoro manuale – spiega il presidente della comunità, Dominik Müller – ma di un’importante esperienza di responsabilità, appartenenza e utilità sociale. Chi affronta un percorso di recupero riceve molto sostegno dalla comunità e dal territorio; poter restituire qualcosa attraverso un gesto concreto rappresenta una tappa fondamentale del percorso terapeutico. Vedere oggi questa fontana tornare a vivere è motivo di orgoglio non solo per il beneficio apportato al paese, ma anche perché i ragazzi possono riconoscere il valore del proprio impegno e delle proprie capacità».

L’iniziativa testimonia come i percorsi di recupero e inclusione possano produrre risultati concreti a beneficio dell’intera comunità. Attraverso la cura dei beni comuni e la partecipazione attiva alla vita del territorio, il sostegno ricevuto si trasforma in cittadinanza responsabile e impegno civico.

Un obiettivo che l’Associazione AISE persegue da oltre quarant’anni: dal 1980 l’organizzazione è infatti impegnata nella lotta contro l’emarginazione e nella promozione di percorsi di reinserimento sociale fondati sulla responsabilizzazione e sulla valorizzazione della persona.