Obesità e differenze di genere: a Biella il convegno AIDM FOTO

Si è svolto sabato scorso a Città Studi il convegno dedicato all’obesità in ottica di genere, organizzato dalla Sezione di Biella dell’Associazione Italiana Donne Medico.

L’incontro, rivolto ai medici, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del territorio biellese e delle altre sezioni AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) del Piemonte.

L’iniziativa ha ottenuto un’ottima risposta, sia per partecipazione sia per attenzione da parte dei presenti, confermando l’interesse verso un tema di rilievo medico e scientifico.